‘Alito’ y secuaces, “porros, autoritarios e hipócritas”: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el senador Alejandro Moreno y diputados del PRI que ayer agredieron físicamente al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a un trabajador de ese recinto parlamentario son “porros, autoritarios e hipócritas… Tienen que tranquilizarse los ánimos”, manifestó.

En la mañanera del pueblo, manifestó que “lo que ocurrió ayer muestra lo que es el PRIAN”, y compartió que cuando vio el video donde los priistas golpean al fotógrafo, recordó cuando a finales de los años 70, principios de los 80, porros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México golpearon a su hermano porque volteó a verlos, mientras bajaban del anexo de Economía.

“Lo golpearon, lo tiraron al piso porque los vio. Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria”, igual que en sexenios del PRI, como el de Gustavo Díaz Ordaz. “Son lo mismo los porros de entonces, que los de ahora”, subrayó.

“Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando promovemos libertades, la democracia, la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?”, preguntó.

Pero no les olvide que son el PRIAN, añadió. “Lo que pasó ayer muestra quienes son, de un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, si están en espacio de diálogo y por excelencia, que es el parlamentario”.

Entonces “es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente en el video de dónde viene la agresión y luego el golpeteo en el piso, con esas palabras que dices”, señaló, cuando le preguntaron que los priistas soltaron frases como “no te pares de ahí perro”, “te voy a matar”.

Al preguntarle si Alejandro Moreno debe ser desaforado, la mandataria manifestó que “eso es otra cosa”, lo importante es que conozca “quiénes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia y su hipocresía”, al recordar que el dirigente PRI ha ido, además, a Estados Unidos a denunciar algo, “porque también lo ha hecho de una manera muy poco nacionalista, por decir lo menos”.

También recordó que en la elección pasada, el tricolor tuvo seis por ciento en la votación.

Por supuesto que estamos en contra de la agresión que sufrió Gerardo y el trabajador del Senado, pero también, agregó, “hay condiciones en el país para desarrollar todas las actividades”.

La titular del Ejecutivo federal ironizó ante el llamado de Alejandro Moreno a la desobediencia civil. “No creo que con su actitud tenga muchos seguidores.

“A la última marcha que tuvieron, creo que fueron como… no sé… en México hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Es un país de libertades”.

