‘Alito’ lanza más golpes: encabeza marcha y pide protección como “víctima”

Tras ser denunciado penalmente por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por agresiones físicas y amenazas, y enfrentar un proceso de desafuero, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contratacó ayer con una movilización en las calles –que aseguró será la primera de muchas–, hizo un llamado a la oposición a conformar un frente amplio contra Morena e interpuso acciones legales solicitando protección del Estado.

Por la mañana, en la sede del PRI y rodeado de sus compañeros legisladores, Alito minimizó la denuncia penal y la solicitud de desafuero, sosteniendo que él no dio el primer golpe y que fue agredido primero por Fernández Noroña durante el cierre de la Comisión Permanente del Congreso.

“El tema de las demandas son inverosímiles, fabricadas, ahí están los videos, ahí está la evidencia… eso no merece, ¿no?”, declaró.

Moreno también anunció que, como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), denunció ante 110 congresos del mundo la persecución política que, según él, enfrenta la oposición en México.

En la plenaria de las bancadas del PRI, senadores y diputados le expresaron su solidaridad con el grito de “¡no estás solo!”

Del traje a lo casual

Tras la conferencia, el ex gobernador de Campeche se cambió de ropa: dejó el traje y se sumó, de jeans y camisa roja, a una marcha de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que partió del Ángel de la Independencia hacia la glorieta del Caballito sobre Paseo de la Reforma.

La manifestación, convocada inicialmente para “rescatar el campo”, derivó en un acto político-electoral. Con micrófono en mano, Moreno llamó a la oposición y a la socieda a crear un frente amplio para arrebatar a Morena la mayoría en el Congreso, las gubernaturas y la presidencia en las próximas elecciones.

“Aquí inicia la lucha y les vamos a demostrar de qué estamos hechos los priístas y de qué estamos hechos los mexicanos. Este no es un tema de partidos, es un asunto del país. Convocamos a construir un gran frente opositor para enfrentar a Morena, para ganar en 2027 y para sacarlos de la Presidencia de la República”, exclamó en el mitin.

Durante el acto, los asistentes lanzaron insultos contra Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña, y repetían a gritos: “¡no estás solo, no estás solo!”.

Moreno acusó al gobierno de Sheinbaum de ser “cínico, corrupto y de narcopolíticos”, de haber abandonado al campo y pactado con el crimen organizado. “No vamos a permitir que México se convierta en Venezuela ni en una dictadura. ¡No a la dictadura!”, remató.

Por la noche, el senador Moreno Cárdenas anunció por redes sociales que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Fernández Noroña y también contra Emiliano González González, por los delitos de amenazas y otros; además, en calidad de senador de la República, pidió a la Secretaría de Gobernación que el Estado le brinde medidas de seguridad a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.