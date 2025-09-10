Además de “espurio”, Calderón es “entreguista, vendepatrias”: Sheinbaum

Ciudad de México. Además de ser “espurio”, Felipe Calderón es “entreguista, vendepatrias”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que el ex mandatario señaló en Washington que el “proceso de demolición” del Poder Judicial ocurrió sin oposición del ex embajador estadounidense Ken Salazar.

“Fíjense en la gravedad de lo que dice un ex presidente, ya saben que yo siempre le pongo el apellido espurio, porque llegó con un fraude electoral al gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra”.

O sea, “va a Estados Unidos y le preguntan qué opina de la política exterior de Estados Unidos y dice: imagínense cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada”.

La mandataria insistió: “¿cuál es el peor momento de la historia de un embajador estadounidense interviniendo en México? El golpe de Estado a (Francisco I.) Madero, ¿no?, donde el embajador (Henry Lane) Wilson es el orquestador de ese golpe de Estado”.

Después, añadió, “viene un cambio en el gobierno de Estados Unidos y cambia la política”.

Pero “Calderón, ex presidente espurio de México va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? entreguista, vendepatrias”.

