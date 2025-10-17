Acuerdo comercial con UE listo para firmarse; se prevé entre en vigor en febrero de 2026: Sheinbaum

Ciudad de México. El nuevo acuerdo de libre comercio de México con la Unión Europea ya está listo y se estima que se firme próximamente para que entre en vigor en febrero de 2026, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum quien destacó que no se trata de una nueva política arancelaria contra un país en específico, sino que forma parte de una estrategia económica que pretende alentar la producción nacional para el consumo interno.

Detalló que los términos del acuerdo con la Unión Europea quedó establecido desde hace algunos meses, de los cuales se van a beneficiar principalmente productores agropecuarios, así como el sector manufacturero con los nuevos términos de la relación comercial que entrará en vigor el próximo año, comentó la mandataria.

Sobre la imposición de nuevos aranceles a otros países, dijo que México busca sustituir las importaciones de mercancías que se importan para el mercado interno, como parte del Plan México. Durante los últimos años, no solo desde el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sino desde antes, México exporta prácticamente en los mismos niveles que importa, por eso ahora queremos que se produzca más en nuestro país.

Como parte de esta político, se aprobaron reformas para que en las adquisiciones gubernamentales, el 60 por ciento, sean de productos elaborados en territorio nacional.