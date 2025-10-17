Viernes, octubre 17, 2025
Acuerdo comercial con UE listo para firmarse; se prevé entre en vigor en febrero de 2026: Sheinbaum

El nuevo acuerdo de libre comercio de México con la Unión Europea ya está listo y se estima que entre en vigor en febrero de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de este viernes desde Palacio Nacional. Foto Presidencia
La Jornada

Ciudad de México. El nuevo acuerdo de libre comercio de México con la Unión Europea ya está listo y se estima que se firme próximamente para que entre en vigor en febrero de 2026, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum quien destacó que no se trata de una nueva política arancelaria contra un país en específico, sino que forma parte de una estrategia económica que pretende alentar la producción nacional para el consumo interno.

Detalló que los términos del acuerdo con la Unión Europea quedó establecido desde hace algunos meses, de los cuales se van a beneficiar principalmente productores agropecuarios, así como el sector manufacturero con los nuevos términos de la relación comercial que entrará en vigor el próximo año, comentó la mandataria.

Sobre la imposición de nuevos aranceles a otros países, dijo que México busca sustituir las importaciones de mercancías que se importan para el mercado interno, como parte del Plan México. Durante los últimos años, no solo desde el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sino desde antes, México exporta prácticamente en los mismos niveles que importa, por eso ahora queremos que se produzca más en nuestro país.

Como parte de esta político, se aprobaron reformas para que en las adquisiciones gubernamentales, el 60 por ciento, sean de productos elaborados en territorio nacional.

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...
FIFA, cómplice por su pasividad ante el genocidio en Gaza, afirma experto

La Jornada -
FIFA ha sancionado en la historia a por lo menos 16 países, algunos de ellos por violar su código de defensa de los derechos...

Murió el PRI y ahora PAN busca a MC: Sheinbaum

La Jornada -
Al analizar el intento de reconformación de las alianzas opositoras, ahora entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) –pues se dice...

Se va Javier Aquino de la Secretaría de Bienestar de Puebla; se incorpora al Gobierno Federal

Yadira Llaven Anzures -
Javier Aquino Limón anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Bienestar del estado de Puebla, cargo que desempeñaba desde el inicio de...
00:01:06

La ciudadanía decidirá si Chedraui tiene posibilidades de reelegirse, advierte la dirigente estatal de Morena

Efraín Núñez -
La oposición ha emprendido una campaña contra el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, debido al destacado desempeño que ha mostrado durante su primer año de gestión,...

