Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasNacional

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska

A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska
A las 5 de la tarde, la balacera del 2 de octubre de 1968 / Elena Poniatowska. Foto UNAM
La Jornada

Hoy se cumplen 57 años del 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, a las cinco de la tarde se desató la balacera y los estudiantes golpearon desesperados la puerta de la iglesia de Santiago Tlatelolco: “Ábrannos, ábrannos”, grito al que nadie respondió, a pesar de que ya las puertas de los elevadores del edificio Nuevo León estaban perforadas por huellas de disparos de ametralladoras.

Hoy recordamos a los estudiantes y es fácil hacerlo leyendo: Si te agarran te van a matar, del ingeniero Heberto Castillo, un héroe que murió en 1975 después de haber sido un gran innovador en el arte de la construcción, además de perseguido político. También los estudiantes encarcelados y sus familiares y seguidores supieron forjarse a sí mismos, y los recuerdo especialmente hoy porque al igual que Heberto Castillo crearon una ingeniería civil y política de la que todavía hoy podemos enorgullecernos.

También puedes leer: Exprotagonistas del movimiento estudiantil compartirán experiencias de lucha

Temas

Más noticias

Nacional

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...
Nacional

Fiscalías en México tenían pendientes 2.3 millones de casos en 2024: Inegi

La Jornada -
Ciudad de México. En las fiscalías y procuradurías estatales en México se reportó que hasta el 2024 había 2 millones 397 mil 281 investigaciones...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Autoridades de los tres niveles de gobierno, emanados de la 4T en Puebla, ausentes en la ceremonia oficial por el 2 de Octubre

Martín Hernández Alcántara -
A pesar de que el 2 de Octubre está marcada en el calendario oficial como Día de Duelo Nacional y de que esta mañana...

¡Nunca más un dos de octubre!

Jaime Ornelas Delgado -
Sin duda es necesario recordar que, en México, en 1968, hubo un movimiento social de gran magnitud que fue el inicio del cambio de...
00:01:38

Brigada del 68 convoca al acto conmemorativo del 2 de octubre en el zócalo de Puebla

Martín Hernández Alcántara -
La Brigada 68-Puebla ha convocado a una jornada conmemorativa este jueves 2 de octubre para honrar a las víctimas de la masacre de Tlatelolco,...

Más noticias

A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

La Jornada -
Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al...

Fiscalías en México tenían pendientes 2.3 millones de casos en 2024: Inegi

La Jornada -
Ciudad de México. En las fiscalías y procuradurías estatales en México se reportó que hasta el 2024 había 2 millones 397 mil 281 investigaciones...

CSP exige repatriación inmediata de mexicanos detenidos por Israel en Sumud Flotilla

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que son seis los mexicanos detenidos por fuerzas armadas de Israel cuando viajaban en la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025