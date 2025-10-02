A 57 años del 2 de octubre, Sheinbaum ratifica compromiso de no repetir “atrocidades”

Ciudad de México. “2 de octubre no se olvida”, con esta frase inició hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su conferencia de prensa, al cumplirse 57 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, mientras en el Zócalo capitalino ondea la bandera nacional a media asta.

Desde Palacio Nacional, la mandataria recordó que hace un año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto donde se reconoce “políticamente que los actos de violencia gubernamental, perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, como fue reconocido por el entonces presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Gustavo Díaz Ordaz, durante la lectura de su quinto informe”.

Resaltó que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió disculpas públicas en nombre del Estado mexicano por “esa grave atrocidad gubernamental, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto”.

La presidenta reiteró su solidaridad a los familiares y víctimas -muchos de ellos ya fallecidos, y también, sostuvo, “a todos los presos políticos nuestra solidaridad “y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación”.

De igual manera, ratificó su compromiso de no repetición de “atrocidades”, como actos de represión, privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar un grupo de la población mexicana, como establece el decreto de hace un año.

Hoy Palacio Nacional luce amurallado, y fuertemente resguardado por policías capitalinos, ante la marcha de esta tarde por la matanza de hace 57 años.

Te recomendamos: Brigada del 68 convoca al acto conmemorativo del 2 de octubre en el zócalo de Puebla