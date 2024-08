‘Marea rosa’, libre de marchar, pero no por eso tiene razón: Sheinbaum

Tepic, Nay., El presidente Andrés Manuel López Obrador y su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, señalaron que están en su derecho quienes se manifestaron ayer en la marcha contra la llamada sobrerrepresentación.

Entrevistados por separado antes de verificar proyectos prioritarios y de infraestructura que se realizaron en esta capital, se refirieron a la movilización convocada por la autodenominada marea rosa.

Están en su derecho de manifestarse, somos libres, expresó el mandatario federal ante pregunta expresa sobre la marcha.

En tanto, Sheinbaum indicó: son libres de manifestarse, pero no por ello están en lo correcto. La representación proporcional se define con reglas que siempre se han utilizado, no hay sobrerrepresentación.

Tenemos miedo por la reforma judicial

Cuando la futura mandataria llegó a la Ciudad de las Artes Indígenas de esta capital –donde se realizó el acto– un ciudadano que dijo ser trabajador del Poder Judicial la encaró para externar sus preocupaciones sobre la reforma en la materia. El hombre, que afirmó llamarse Javier Gallardo, se abrió paso entre la gente que se arremolinó en torno a la camioneta en la que viajaban la próxima presidenta y López Obrador.

Al llegar hasta la ventanilla desde donde Sheinbaum saludaba a la gente, Gallardo le dijo que la reforma perjudica los derechos laborales de los empleados de ese poder.

Ante ello la morenista argumentó: no, a ver, para que lo difundas con tus compañeros: no se va a dañar ningún derecho laboral.

El trabajador replicó: “eso es lo que tenemos miedo (…) venimos desde la carrera judicial”.

Sheinbaum le comentó: no, dile a tus compañeros que no se les va a afectar, es más, van a tener oportunidad de ser jueces por medio de la elección. Puros amigos son los que andan ahí. No se afectarán sus derechos.

Ayer, desde esta ciudad, la futura presidenta y el tabasqueño encabezaron un acto en la Ciudad de las Artes Indígenas, con lo que cerraron su novena gira conjunta como parte de lo que se ha llamado transición en terreno.