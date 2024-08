La OEA ha tenido un papel intervencionista más que de coordinación entre países: Sheinbaum

La Organización de los Estados Americanos (OEA) en general, desde hace años, y particularmente con Cuba en su momento, ha tenido un papel más de intervencionismo que de coordinación de los países en el continente americano, sostuvo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Tras las primeras posturas que expresó la OEA, la cual denunció de una presunta manipulación en los resultados electorales en el país sudamericanos, y convocó a una reunión a sus integrantes para analizar la situación en ese país, Sheinbaum Pardo recordó que el organismo reprochó que no se hubiera aprobado un llamado a Venezuela.

Ante ello, enfatizó que coincide con la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta semana condenó el injerencismo de esa organización continental.

Coincido con el Presidente: ¿Por qué la OEA no habla en otros casos y en este caso sí?, incluso su actual secretario general tuvo un momento, digamos, no bueno con el (ex) canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué tenía que estar opinando de temas particulares?, agregó la próxima mandataria.

En conferencia de prensa, consultada sobre este tema, Sheinbaum Pardo reiteró que es importante que se transparenten los resultados de las elecciones, pero lo más importante es la autodeterminación del pueblo de Venezuela, y ahora hay una opinión en todos lados y no pasa en otros casos, y habría que preguntarse por qué.

Al considerar que lo más importante es garantizar la democracia, llamó a que sea claro para todos los venezolanos la forma en que se resolverán las controversias sobre los comicios, y confió en la actuación de los órganos encargados de calificar la elección venezolana, pues reiteró la importancia de transparentar los resultados en beneficio de todos.