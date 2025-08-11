Vietnam: Rescatan a 11 bebés al desmantelar red internacional de gestación subrogada

Londres. La policía vietnamita dice haber desmantelado una importante red internacional de maternidad subrogada , rescatando a 11 bebés y arrestando a varias personas en varias provincias.

El Departamento de Policía Criminal del Ministerio de Seguridad Pública dijo el viernes que la red estaba orquestada por un ciudadano chino conocido solo como Wang, y había explotado sistemáticamente a mujeres a través de comunicaciones encriptadas, plataformas de redes sociales e identidades falsas para permanecer sin ser detectados.

De la red fueron rescatados 11 bebés, de edades comprendidas entre nueve días y tres meses.

La gestación subrogada es legal en Vietnam, pero sólo bajo estrictas regulaciones y con fines estrictamente humanitarios.

Te puede interesar: Maternidad subrogada, pendiente del Congreso de Puebla

La gestación subrogada con fines comerciales sigue siendo ilegal, con sanciones penales para organizadores e intermediarios.

Las autoridades detectaron el plan por primera vez cuando la policía comenzó a monitorear una actividad inusual en las redes sociales relacionada con la gestación subrogada comercial con vínculos internacionales.

Los investigadores confirmaron que mujeres vietnamitas económicamente vulnerables estaban siendo reclutadas como madres sustitutas y transportadas a China o Camboya para implantaciones de embriones antes de regresar a Vietnam para llevar sus embarazos a término.

Bajo las órdenes del viceministro, teniente general Nguyen Van Long, el 15 de julio se llevó a cabo una operación coordinada que dio como resultado múltiples detenciones.

Una de las sospechosas, identificada como Quach Thi Thuong, operaba bajo los nombres de Coca y Pepsi en la multiplataforma de mensajería instantánea vietnamita Zalo. Fue reclutada por Wang a finales de 2021 para encontrar mujeres menores de 35 años con buena salud para la gestación subrogada. También organizaba a los cuidadores y gestionaba registros de nacimiento, pruebas de ADN, certificados de paternidad y documentación de viaje, según un informe de Vietnam News.

La policía dijo que Thuong recibía mil dólares (743 libras esterlinas) por mes, mientras que una ex madre sustituta llamada Pham Thi Hoai Thu, que comenzó a manejar la logística del hospital, recibía 500 dólares (371 libras esterlinas).

Otros sospechosos arrestados fueron identificados como Phung Thi Nuong, Nguyen Thi Hang, Nguyen Thi Thu Trang y Lo Thi Thanh, entre otros. Han sido acusados formalmente de organizar gestación subrogada con fines comerciales.

Según informes, cada gestante recibía 11 mil 431 y 14 mil 793 dólares por embarazo. Thuong supuestamente organizó aproximadamente 60 casos de este tipo, ganando alrededor de 21 mil 955 dólares, mientras que Thu gestionó alrededor de 40, recibiendo unos 13 mil 173 dólares.

La policía afirmó que los pagos a las madres subrogadas se estructuraban según los hitos del embarazo. Cada mujer recibía una bonificación de 381 dólares tras una transferencia de embriones exitosa, junto con un estipendio mensual de 305 dólares durante el embarazo, según un informe de Jiji Press .

Al dar a luz, les pagaron hasta 7 mil 559 dólares.

Sin embargo, en ciertos casos se hicieron deducciones: a las mujeres de entre 35 y 38 años se les descontaban mil 144 dólares de su compensación, y si ocurría un parto prematuro antes de las 32 semanas, se imponía una deducción de mil dólares sin otorgar un bono en efectivo adicional.

Algunas madres sustitutas incluso continuaron en el programa como niñeras, ganando hasta 750 mil dongs (£21) por día.

Para evitar ser detectados, los agentes vivían en apartamentos de lujo con alta seguridad y cambiaban de ubicación con frecuencia.

La investigación también condujo a la detención de tres ciudadanos chinos que ingresaron a Vietnam en mayo con la intención de recoger un bebé de la red.

Los bebés rescatados ahora están al cuidado de un refugio mantenido por el Centro para la Mujer y el Desarrollo de la Unión de Mujeres de Vietnam, con el apoyo del Departamento de Salud Materna e Infantil del Ministerio de Salud y el Fondo de Protección de los Niños de Vietnam.

Consulta más en: Nacen primeros bebés en Reino Unido con ADN de tres padres