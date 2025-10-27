Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en EU

Ciudad de México. Víctor Manuel Álvarez Puga, investigado y buscado por autoridades de México junto con su esposa Inés Gómez Mont por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, fue detenido en Estados Unidos y recluido en el centro migratorio de Krome, en Miami, Florida.

De acuerdo con documentos judiciales, su arresto ocurrió el 24 de septiembre de 2025, y fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se define su situación migratoria.

El caso fue revisado por la jueza federal Cecilia M. Altonaga, del Tribunal del Distrito Sur de Florida, quien el 15 de octubre de 2025 concedió parcialmente un recurso de habeas corpus a favor del empresario. En su resolución, la magistrada determinó que Álvarez Puga no debe permanecer bajo detención obligatoria, como pretendía el ICE, y ordenó que se le conceda una audiencia individualizada de fianza conforme a lo previsto en el 8 U.S.C. § 1226(a) o, en su defecto, sea liberado.

El expediente judicial indica que Álvarez Puga ingresó a territorio estadunidense el 10 de julio de 2021 sin pasar por inspección migratoria y que en julio de 2022 solicitó asilo político, trámite que aún está pendiente de resolución ante las autoridades de inmigración. El fallo de la jueza Altonaga se basó en que, al tratarse de un arresto con orden judicial y no de una detención en frontera, el empresario tiene derecho a una revisión de custodia y fianza.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias carpetas de investigación contra Álvarez Puga y Gómez Mont, acusados de encabezar una red de lavado de dinero a través de contratos con la Secretaría de Gobernación y el sistema penitenciario federal durante la administración de Peña Nieto. En enero de 2022, la FGR informó sobre la detención de tres presuntos operadores vinculados a esa red y obtuvo órdenes de aprehensión y fichas rojas de Interpol en contra de la pareja.

