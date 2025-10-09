Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasInternacional

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe
La Jornada

Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

Arrancó el ejercicio independencia 200, de activación integral de todos los planes de defensa y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo“, detalló el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un audio en Telegram.

El mandatario también detalló que también fue activada toda la Milicia Bolivariana y las fuerzas sociales y populares. “27 acciones territoriales, son 27 tareas para cumplir para asegurar integralmente y proteger a la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo, así iremos paso a paso afinando la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional por la defensa de nuestra paz, soberanía y nuestro derecho al futuro”, comentó.

El gobierno del presidente Donald Trump desplegó hace más de un mes ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el “narcotráfico”.

Estados Unidos ha matado al menos a 21 presuntos narcos en cuatro ataques a embarcaciones. Venezuela condena los ataques y denuncia el despliegue como una “amenaza” para conseguir un “cambio de régimen”. “

Temas

Más noticias

Nacional

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...
Internacional

Donald Trump informa que podría viajar a Medio Oriente esta semana; la paz “está cerca”

La Jornada -
Afp Washington. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, ya que un acuerdo de paz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Donald Trump informa que podría viajar a Medio Oriente esta semana; la paz “está cerca”

La Jornada -
Afp Washington. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, ya que un acuerdo de paz...

Seguirá la ofensiva hasta lograr todos los objetivos en la franja, dice Netanyahu

La Jornada -
Tel Aviv. Al conmemorarse el segundo aniversario del ataque de Hamas al sur de Israel con ceremonias no oficiales a lo largo del país,...

Acuerdos “diferentes” con México y Canadá: Trump

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de negociar acuerdos “diferentes” con México y Canadá, sus socios en el tratado comercial...

Más noticias

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...

Donald Trump informa que podría viajar a Medio Oriente esta semana; la paz “está cerca”

La Jornada -
Afp Washington. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, ya que un acuerdo de paz...

Nobel de Física, a avances de la mecánica cuántica

La Jornada -
El Premio Nobel de Física 2025 se otorgó ayer al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret, y al estadunidense John M. Martinis...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025