Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares ordenadas por Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

Arrancó el ejercicio independencia 200, de activación integral de todos los planes de defensa y ofensiva permanente en la zona de defensa integral La Guaira y en la zona de defensa integral Carabobo“, detalló el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un audio en Telegram.

El mandatario también detalló que también fue activada toda la Milicia Bolivariana y las fuerzas sociales y populares. “27 acciones territoriales, son 27 tareas para cumplir para asegurar integralmente y proteger a la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo, así iremos paso a paso afinando la maquinaria militar popular de este poderoso movimiento nacional por la defensa de nuestra paz, soberanía y nuestro derecho al futuro”, comentó.

El gobierno del presidente Donald Trump desplegó hace más de un mes ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el “narcotráfico”.

Estados Unidos ha matado al menos a 21 presuntos narcos en cuatro ataques a embarcaciones. Venezuela condena los ataques y denuncia el despliegue como una “amenaza” para conseguir un “cambio de régimen”. “