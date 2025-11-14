Venezuela insta a Trump a evitar una “guerra interminable” como en Afganistán

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadunidense Donald Trump a no llevar a Estados Unidos a una “guerra interminable” al estilo de Afganistán, mientras se intensificaba el despliegue militar de Washington en la región y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, prometía purgar las Américas de “narcoterroristas”.

“Que se unan por la paz de las Américas. No más guerras interminables. No más guerras injustas. No más Libia. No más Afganistán”, declaró a CNN a las afueras del palacio presidencial de Miraflores en Caracas, este jueves por la noche mientras se abría paso entre la multitud para llegar a un mitin a favor del gobierno.

Al preguntársele si tenía algún mensaje para el presidente estadounidense Donald Trump, Maduro respondió en inglés: “Sí, paz, sí, paz”.

Más tarde, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció el inicio de una nueva misión militar en el Caribe, la “Operación Lanza del Sur”, la cual fue ordenada por Trump y estará bajo la dirección del Comando Sur.