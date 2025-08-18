Lunes, agosto 18, 2025
NoticiasInternacional

Trump y Zelensky se reunirán en la Casa Blanca; Ucrania rechaza hacer concesiones

Trump y Zelensky se reunirán en la Casa Blanca; Ucrania rechaza hacer concesiones
Trump y Zelensky se reunirán en la Casa Blanca; Ucrania rechaza hacer concesiones. Foto AP
La Jornada

Washington. El presidente, Donald Trump, manifestó este lunes su entusiasmo por su inminente encuentro con su par ucranio, Volodymir Zelensky, y líderes europeos que lo acompañarán, mientras el mandatario de la ex república soviética afirmó, antes del encuentro, que Rusia no debería ser “recompensada” por su invasión, después de que el jefe de la Casa Blanca presionó a Kiev para que hiciera concesiones a cambio de la paz.

“Un gran día en la Casa Blanca​​​. Nunca hemos tenido tantos líderes europeos aquí al mismo tiempo. ¡Un gran honor para Estados Unidos! Veremos en qué resulta”, escribió Trump en su red Truth Social.

Las conversaciones, en las que también participarán líderes europeos, se producen tras la cumbre del viernes entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska, en la que no se logró un acuerdo de alto el fuego en la guerra.

Trump, quien tras reunirse con Putin abandonó su insistencia en una tregua en favor de un acuerdo de paz definitivo, declaró el domingo que Zelensky podría poner fin a la guerra “casi de inmediato, si así lo quiere”, pero que, para Ucrania, “no hay vuelta atrás” en Crimea ni “ninguna entrada en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)”.

Zelensky y los líderes europeos han advertido contra las concesiones políticas y territoriales a Rusia, cuyo ataque a Ucrania desde febrero de 2022 ha causado decenas de miles de muertes.

“Rusia no debería ser recompensada por su participación en esta guerra… Y es Moscú quien debe escuchar la orden: ¡Alto!”, declaró Zelensky en Facebook la madrugada de este lunes.

Se espera que Trump y Zelensky se reúnan a solas antes de que se les unan los presidentes Emmanuel Macron, de Francia, y Alexandr Stubb, de Finlandia, así como de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, del canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

También puedes ver: Rusia exigió en la cumbre de Alaska el control total de 2 regiones ucranianas para frenar la guerra: prensa

Temas

Más noticias

Internacional

Exige un millón de israelíes fin de la guerra en Gaza para liberar a rehenes

La Jornada -
Tel Aviv., Un millón de manifestantes salieron ayer a lo largo de todo Israel para exigir el fin de la guerra en la franja...
Internacional

Doria reconoce derrota electoral en Bolivia; “el ciclo del MAS se acabó”

La Jornada -
El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció su derrota en los comicios celebrados este domingo en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación

La Jornada -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo...

Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

La Jornada -
Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones...

“Estoy plantando comida, no odio”: Lula envía recado a Trump

La Jornada -
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un...

Más noticias

Exige un millón de israelíes fin de la guerra en Gaza para liberar a rehenes

La Jornada -
Tel Aviv., Un millón de manifestantes salieron ayer a lo largo de todo Israel para exigir el fin de la guerra en la franja...

Doria reconoce derrota electoral en Bolivia; “el ciclo del MAS se acabó”

La Jornada -
El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció su derrota en los comicios celebrados este domingo en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz...

Trump propone eliminar el voto por correo y las máquinas de votación

La Jornada -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025