Trump: roto el diálogo, Israel deberá decidir el futuro de Gaza

Edimburgo. El presidente Donald Trump lamentó ayer que Estados Unidos haya donado 60 millones de dólares a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) sin recibir ningún agradecimiento mientras ningún otro país ha donado nada, y aseguró que Israel tendrá que decidir qué hacer con la franja de Gaza en el futuro, luego de que colapsaron las conversaciones de alto el fuego.

En Turnberry, Escocia, durante una reunión junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando se le cuestionó a Trump sobre los niños hambrientos que salen de Gaza, el mandatario indicó que eso es terrible, reportó The Times of Israel; posteriormente, sostuvo que están robando la comida, el dinero y las armas, sin especificar a quién o quiénes se refería.

El magnate no especificó de dónde provienen los fondos ni a quién fueron enviados, pero el mes pasado el diario The Guardian reveló que Estados Unidos autorizó una subvención de 30 millones de dólares al controvertido GHF.

Sé lo que haría

Trump, refiriéndose a las negociaciones sobre los rehenes israelíes, expuso que “cuando llegues a cierta cifra, podrás llegar a un acuerdo con Hamas, porque una vez que los entreguen, sentirán que ese será su fin; además, ellos [el movimiento palestino de resistencia islámica] no quieren devolver [a los cautivos], por lo que Israel tendrá que tomar una decisión”. Asimismo, el mandatario añadió: “Sé lo que haría, pero no creo que sea apropiado decirlo”, publicó The New York Post.

El diplomático estadounidense en Israel, Mike Huckabee, declaró que organismos y organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), The New York Times y Hamas recurrieron a mentiras y propaganda para desacreditar al GHF y sembrar el caos en el enclave, informó la cadena Al Jazeera.

Friedrich Merz, el canciller alemán, instó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a permitir sin demora la entrega de ayuda humanitaria en el enclave, mientras el ministro de Exteriores británico, David Lammy, calificó de insuficiente el nuevo plan de ayuda israelí.

Merz aseguró que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos y adelantó que se coordinará con Francia, Reino Unido, otros socios europeos, Estados Unidos y los países árabes para decidir en los próximos días cómo contribuir a mejorar la situación en el enclave palestino.

La Unión Europea (UE) evalúa qué medidas tomará tras determinar que Tel Aviv incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos, según un informe del medio Político; en tanto, Israel citó al embajador adjunto de Francia, Mikaël Griffon, para reprenderlo por el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, de reconocer a Palestina como Estado.

Imágenes injustificables

En respuesta, la embajada francesa reiteró su postura respecto a un Estado palestino democrático, pero desmilitarizado; de igual manera, expresó la voluntad de Francia de avanzar en el proceso sin más demora, a la luz de la injustificable situación humanitaria en Gaza y la inaceptable escalada de violencia, la expansión de los asentamientos y las amenazas de anexión en Cisjordania reocupada.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró que un bebé de un año no es un combatiente de Hamas, por lo que las imágenes del sufrimiento en Gaza no pueden justificarse, al tiempo que Países Bajos clasificó por primera vez a Tel Aviv en su lista de estados extranjeros que representan una amenaza a la seguridad nacional debido a una interferencia política, anunció el medio noticioso Agencia Anadolu.

