Trump podría ampliar el plazo para TikTok; tiene compradores en EU, dice

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que tiene compradores estadunidenses para TikTok y que podría ampliar aún más el plazo para que ByteDance, con sede en China, se desprenda de los activos estadunidenses de la aplicación, añadiendo que no tenía preocupaciones de privacidad o seguridad.

En declaraciones a la prensa, Trump dijo que aún no había hablado con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la aplicación de videos cortos, pero que lo haría en el momento oportuno.

