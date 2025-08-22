Viernes, agosto 22, 2025
Trump podría ampliar el plazo para TikTok; tiene compradores en EU, dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que tiene compradores estadunidenses para TikTok.
Donald Trump dijo podría ampliar aún más el plazo para que ByteDance, con sede en China, se desprenda de los activos estadunidenses de la aplicación, añadiendo que no tenía preocupaciones de privacidad o seguridad. La imagen, de archivo. Foto Ap
La Jornada

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que tiene compradores estadunidenses para TikTok y que podría ampliar aún más el plazo para que ByteDance, con sede en China, se desprenda de los activos estadunidenses de la aplicación, añadiendo que no tenía preocupaciones de privacidad o seguridad.

En declaraciones a la prensa, Trump dijo que aún no había hablado con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la aplicación de videos cortos, pero que lo haría en el momento oportuno.

