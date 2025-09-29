Lunes, septiembre 29, 2025
Trump insinúa avances hacia la paz entre Netanyahu y Hamas

Donald Trump insinuó un avance en las negociaciones para la paz en Palestina, en vísperas de la visita de Benjamin Netanyahu.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de septiembre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Washington. El presidente Donald Trump insinuó ayer un avance en las negociaciones para la paz en Palestina, en vísperas de la visita a la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. “Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”, escribió en letras mayúsculas.

Está previsto que Trump y Netanyahu se reúnan hoy en la sede del gobierno estadounidense.

Durante un intercambio con periodistas el viernes, Trump sostuvo que cree haber alcanzado un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que su gobierno presentó a principios de semana un nuevo plan de paz a Netanyahu y varios países árabes y musulmanes.

Según una fuente diplomática, el plan estadunidense, de 21 puntos, incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino en un plazo de 48 horas, la retirada israelí de manera gradual del enclave palestino y el futuro gobierno de Gaza sin Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

Un funcionario del grupo islamita manifestó que el grupo fue informado sobre el plan, pero aún no ha recibido una oferta oficial de los mediadores egipcios y cataríes. Hamas ha dicho que está listo para “estudiar cualquier propuesta de manera positiva y responsable”, y que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes a cambio de un fin a la guerra y una retirada completa de las fuerzas israelíes de la franja.

Actualmente, 48 rehenes siguen cautivos en Gaza, de los cuales, 20 siguen vivos, de acuerdo con valoraciones de Israel. El premier afirmó a la cadena estadounidense Fox News que si los mandos de Hamas abandonan Gaza, ponen fin a la guerra y liberan a los rehenes, está dispuesto a garantizarles un paso seguro.

Netanyahu dio más detalles sobre el plan de Washington: “aún no ha finalizado, pero estamos trabajando con el equipo del presidente Trump y espero que podamos avanzar, porque queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el régimen de Hamas y desarmarlos. Gaza necesita ser desmilitarizada en el nuevo futuro que construimos tanto para los gazatíes como para los israelíes y para toda la región”, informó Russia Today.

Respecto a la cláusula de inmunidad a líderes de Hamas, Netanyahu declaró: “debemos discutir los detalles, pero si detienen la guerra y liberan a todos los rehenes, podrán irse”.

