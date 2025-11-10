Trump indulta a Giuliani y otros acusados de intentar anular victoria de Biden en 2020

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a su ex abogado personal Rudy Giuliani, a su ex jefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de apoyar los esfuerzos del republicano para anular el resultado electoral de 2020, según un funcionario del Departamento de Justicia.

Ed Martin, el abogado de indultos del gobierno, publicó en las redes sociales una proclamación firmada del indulto “total, completo e incondicional”, que también nombra a Sidney Powell, una abogada que promovió falsas teorías de conspiración sobre un robo electoral, y John Eastman, otro abogado que impulsó el plan para mantener a Trump en el poder. La proclamación, publicada en internet el domingo por la noche, dice explícitamente que el indulto no se aplica a Trump.

Los indultos presidenciales sólo se aplican a delitos federales y ninguno de los aliados de Trump fue acusado en casos federales relacionados con las elecciones de 2020. Pero la medida subraya los continuos esfuerzos de Trump por promover la falsa idea de que las elecciones de 2020 le fueron robadas, a pesar de que los tribunales de todo el país y otras instancias no encontraron evidencia de fraude que pudiera haber afectado el resultado. Esto sigue a los amplios indultos de los cientos de seguidores de Trump acusados de participar en el asalto al Capitolio incluidos aquellos condenados por atacar a las fuerzas del orden.

La proclamación describe los esfuerzos por procesar a quienes estuvieron involucrados en las tramas electorales “como una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadunidense” y dice que los indultos buscan impulsar “el proceso de reconciliación nacional”.

La Casa Blanca no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios el lunes.

También fueron indultados los republicanos que actuaron como electores falsos para Trump en 2020 y fueron acusados en casos estatales de presentar certificados falsos que confirmaban que eran electores legítimos a pesar de la victoria de Joe Biden en esos estados. Otra figura clave en la lista es Jeffrey Clark, un exfuncionario del Departamento de Justicia que defendió los esfuerzos de Trump para impugnar su derrota electoral.

Trump mismo fue acusado de cargos graves que lo acusaban de trabajar para anular su derrota electoral de 2020, pero el caso presentado por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue abandonado en noviembre tras la victoria de Trump sobre la demócrata Kamala Harris debido a la política del departamento de no procesar a presidentes en funciones. Giuliani, Powell, Eastman y Clark fueron presuntos co-conspiradores en el caso federal presentado contra Trump, pero nunca fueron acusados de delitos federales.

Giuliani, Meadows y otros nombrados en la proclamación habían sido acusados por fiscales en Georgia, Arizona, Michigan, Nevada y Wisconsin por las elecciones de 2020, pero los casos se han estancado o están avanzando lentamente. Un juez en septiembre desestimó el caso de Michigan contra 15 republicanos acusados de intentar certificar falsamente a Trump como el ganador de las elecciones en ese estado.

Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, fue uno de los defensores más vocales de las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral. Desde entonces, ha sido inhabilitado en Washington, D.C., y Nueva York por su defensa de las falsas afirmaciones y perdió un caso de difamación de 148 millones de dólares presentado por dos ex trabajadores electorales de Georgia cuyas vidas fueron trastornadas por las teorías de conspiración que promovió.

Eastman, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chapman en el sur de California, fue un asesor cercano de Trump tras las elecciones de 2020 y escribió un memorando que describía los pasos que el vicepresidente Mike Pence podría tomar para detener el conteo de votos electorales mientras presidía la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, en que debía certificar la victoria de Biden.

