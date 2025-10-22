Martes, octubre 21, 2025
Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por los casos en su contra

La Jornada

El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales sobre él, un acuerdo que en última instancia podría enfrentar la aprobación de uno de sus ex abogados, el fiscal general adjunto Todd Blanche.

Las demandas de Trump, reportadas primero por el New York Times este martes, están relacionadas con dos quejas, hechas a través de “un proceso administrativo de reclamos” que presentó con respecto a las investigaciones del Departamento de Justicia.

Una de ellas, presentada en 2023, solicita daños y perjuicios por violaciones de sus derechos en relación con la investigación del fiscal especial y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, aseguraron al diario estadounidense fuentes familiarizadas con el asunto.

La otra, presentada en 2024, plantea quejas de que el FBI violó la privacidad del presidente mientras registraba su residencia de Mar-a-Lago en 2022 por presunto mal manejo de documentos clasificados.

Es posible que la aprobación del acuerdo llegue a manos de un funcionario clave del Departamento de Justicia a quien Trump conoce desde hace años. Antes de unirse a la administración, Blanche defendió al magnate en su juicio penal en Nueva York, donde fue declarado culpable de falsificación de registros comerciales. También lo defendió en su caso de documentos clasificados federales y en el caso de interferencia electoral.

