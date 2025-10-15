Trump: Estamos en una guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos; Donald Trump declaró esta tarde que mantiene una guerra comercial con China.

Trump manifestó a pregunta expresa respecto a que “se reunirá con el presidente Xi en unas semanas. Si no logra un acuerdo en ese momento, ¿estaremos en una guerra de tarifas?”

Y añadió que “ya estamos en una. Si no tuviéramos tarifas, estaríamos expuestos, seríamos nada. No tendríamos defensa. Las tarifas son una herramienta muy importante para nuestra defensa y seguridad nacional. Si no tenemos tarifas, no tendremos seguridad nacional.”

El mandatario estadounidense ofreció una conferencia de prensa en la oficina Oval de la Casa Blanca.