Trump espera zanjar el acuerdo sobre Tiktok en llamada con Xi Jinping

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, espera definir este viernes el destino de la red social TikTok y avanzar en las conversaciones comerciales con Pekín durante un llamado con su par chino, Xi Jinping, a quien acusó recientemente de “conspirar” contra Washington.

“El presidente chino Xi Jinping se comunicó por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump”, informó la cadena estatal china CCTV.

Trump se refirió a la cita telefónica el jueves durante una entrevista con la cadena Fox News y dijo que hablarían “en relación con TikTok, y también sobre el comercio”.

“Estamos muy cerca de acuerdos en todo. Y mi relación con China es muy buena”, agregó.

La llamada entre ambos será la segunda desde la asunción de Trump en enero, pero la tercera en lo que va de año.

El 5 de junio, el magnate republicano dijo que Xi lo había invitado a ir a China, y también él propuso una invitación similar para que su par chino visite Estados Unidos.

Sin embargo, no existen aún planes de viaje, pero varios analistas esperan que Xi repita su oferta, sabiendo sobre todo que Trump adora ser recibido con pompa diplomática.

Acuerdo sobre TikTok

Los mandatarios podrían resolver definitivamente el drama de TikTok, después de que Trump pospusiera el martes por cuarta vez la prohibición de la plataforma en Estados Unidos.

Según una ley adoptada durante el gobierno de Joe Biden, TikTok no podrá operar en el país por razones de seguridad nacional, a menos que la casa matriz china ceda el control a los estadounidenses.

Trump dijo a los periodistas el jueves que esperaba “finalizar algo sobre TikTok”.

En el acuerdo, TikTok en Estados Unidos sería “propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas”, afirmó Trump, quien ha llegado a decir que la red social aumentó su popularidad entre los jóvenes y le ayudó a ganar las elecciones de 2024.

Según The Wall Street Journal, podría conformarse un consorcio para controlar TikTok, que incluiría al gigante tecnológico Oracle y dos fondos de inversión de California, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

Aranceles

Durante la llamada, los dos líderes abordarán la política comercial, tras meses de negociaciones para alcanzar un compromiso sobre los aranceles.

A principios de año, las dos economías más grandes del mundo aumentaron drásticamente los aranceles recíprocos, en una disputa que interrumpió las cadenas de suministro globales.

Ambos llegaron luego a un acuerdo para reducir los gravámenes, que expira en noviembre, con aranceles de 30 por ciento a la importación de bienes chinos en Estados Unidos y de 10 por ciento a los productos estadounidenses importados en China.

Esta conversación telefónica se produce también después de que Xi organizará a principios de septiembre una cumbre regional con los dirigentes de Rusia e India, e invitara al líder norcoreano, Kim Jong Un, a un importante desfile militar en Pekín, unos eventos duramente criticados por Trump.

“Por favor, transmita mis más cálidos saludos al (presidente ruso) Vladimir Putin y a Kim Jong Un mientras conspiran contra Estados Unidos”, indicó entonces el magnate republicano a Xi en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.