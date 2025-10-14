Martes, octubre 14, 2025
Trump dice que EU desarmará a Hamas “violentamente”si el grupo se niega a hacerlo
La Jornada

Washington. El presidente Donald Trump aseguró este martes que había comunicado a Hamas que el grupo militante debe desarmarse o se verá obligado a hacerlo, días después de culminar su visita en Medio Oriente para celebrar el alto el fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza.

“Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápida y quizás violentamente”, declaró Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente argentino Javier Milei.

Trump sostuvo que había comunicado a Hamas el mensaje y que habían aceptado desarmarse, tal y como establecía su propuesta de paz de 20 puntos.

“Hablé con Hamas y le dije: se van a desarmar, ¿verdad? Sí, señor, vamos a desarmarnos. Eso es lo que me dijeron”, aseveró el mandatario, aclarando después que transmitió el mensaje a través de intermediarios.

El pasado lunes, Hamas liberó a los últimos rehenes israelíes vivos de Gaza e Israel envió a casa autobuses llenos de detenidos palestinos en virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por Trump, sin embargo, el grupo no se ha comprometido públicamente a deponer sus armas.

