Miércoles, noviembre 12, 2025
Trump acusa a demócratas de usar caso Epstein para “desviar” atención por cierre de gobierno

Trump acusa a demócratas de usar caso Epstein para
La Jornada

Washington. El presidente, Donald Trump, acusó este miércoles a los demócratas de tratar de “desviar” la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del gobierno y tantos otros temas”, afirmó Trump a través de su cuenta en Truth Social

Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aseguraron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

El furor alrededor del financiero desacreditado sigue agitando a la administración de Trump cuatro meses después de que el Departamento de Justicia cerró efectivamente el caso, al anunciar que no había más información que compartir.

