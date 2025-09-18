Tropas israelíes han asesinado a más de 65 mil palestinos

El número de palestinos muertos en la guerra de Israel contra la población de la franja de Gaza superó 65 mil, informó ayer el ministerio de Salud gazatí, mientras las tropas y tanques israelíes se adentraron más en la ciudad y los residentes huían de la devastada área, donde al menos 83 palestinos fueron asesinados en nuevos bombardeos que incluyeron el hospital infantil Abdelaziz al Rantisi y el único nosocomio que ofrecía servicios contra oncología, diálisis y enfermedades respiratorias y digestivas.

“La mitad de los 80 pacientes del hospital Al Rantisi lograron huir del edificio, pero el resto, incluidos cuatro niños en cuidados intensivos y ocho bebés prematuros, permanecieron allí” durante el ataque, indicó el ministro de Salud gazatí, reportó The Guardian.

Los bombardeos nocturnos causaron el deceso de al menos 16 personas, indicaron hospitales locales, lo que elevó el total en casi dos años de guerra a 65 mil 62, y el de los heridos a 165 mil 697.

La carretera costera que conduce al sur desde Gaza sigue repleta de familias que intentan huir.

Tel Aviv anunció la apertura de una “nueva ruta de paso temporal” por el centro de la franja que permanecerá abierta sólo 48 horas a partir de este mediodía para permitir a los palestinos huir hacia el sur, aunque miles se niegan debido a los peligros en el camino, las terribles condiciones, la falta de alimentos y el temor al desplazamiento permanente.

Es muy poco probable que muchos residentes de la ciudad de Gaza y del resto del norte hayan recibido alguno de los mensajes de texto o publicaciones en las redes sociales difundidos por el ejército israelí, porque los ataques en la región dañaron la red telefónica.

La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones Palestina indicó que colapsaron los servicios de Internet y telefonía por los ataques.

“Del millón de palestinos que viven en la ciudad de Gaza y sus alrededores, el ejército israelí estima que 350 mil personas se han marchado al sur durante el último mes. La Organización de Naciones Unidas estima que son 238 mil, incluyendo unas 50 mil en las últimas 48 horas”, agregó The Guardian.

Críticas en las FDI por el costo de la ofensiva

La Organización de Naciones Unidas expresó su grave preocupación por la escasez de alimentos y otros suministros en el norte de la franja, donde muchos ya sufren hambruna, luego de que Israel cerró el único cruce la semana pasada.

The Guardian reportó además que “muchos funcionarios de seguridad israelíes, incluido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, critican en privado la sensatez de la ofensiva, en términos de su costo humano y porque creen que hay pocas posibilidades de que se logre su objetivo declarado la destrucción total de Hamas”.

Las FDI han calculado que hay entre 2 mil y 3 mil milicianos de Hamas y la Yihad Islámica listos para el combate en el centro de la ciudad, pero las estimaciones de inteligencia sugieren que se trata sólo de una pequeña fracción de sus fuerzas supervivientes, que ahora llevan ataques principalmente de estilo guerrilla, en los que pequeños grupos de combatientes colocan explosivos o atacan puestos militares antes de desaparecer.

“Muchos observadores israelíes creen que los verdaderos motivos de la ofensiva son políticos: mantener a Israel en un estado de guerra para evitar elecciones anticipadas en las que la coalición de extrema derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría ser derrocada, y hacer que la ciudad de Gaza sea inhabitable para presionar a los palestinos a irse y para que otros países los reciban”, concluyó The Guardian.

Al respecto, Netanyahu aseguró que “Estados Unidos atacó Afganistán y Pakistán y nadie dijo ‘Dios mío, qué horror’”, al defender su feroz ofensiva contra la franja y señalar que su país tiene “el derecho, reconocido por la comunidad internacional, de actuar contra terroristas” que atacan desde otros países.

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, señaló que Gaza está sobre una “bonanza inmobiliaria”. En una conferencia sobre desarrollo inmobiliario en Tel Aviv, explicó que “la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya la hemos llevado a cabo. Ahora sólo falta construir”. Agregó que estaba en conversaciones con Washington sobre “cómo dividir el enclave después de la guerra”.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras confirmó la muerte de su decimotercer trabajador humanitario, Husein Alnayar, durante un ataque.

En Tel Aviv, un centenar de manifestantes, en su mayoría familiares de los cautivos, protestaron frente a la residencia privada de Netanyahu por segunda noche consecutiva, al exigir un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes.