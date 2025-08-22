Tribunal de EU autoriza extensión de 90 días más para apelación de condena de García Luna

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito de Nueva York autorizó una extensión de 90 días más (hasta el 18 de diciembre), para que los abogados de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, puedan apelar su condena, debido a las dificultades que tuvieron para comunicarse con su cliente. La apelación debía presentarse el 19 de septiembre de este año.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial, así como una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a permitir a la defensa el acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas y visitas en persona. Por la presente se ordena que la moción es concedida”, puntualiza el documento.

Puedes consultar: Pide García Luna extensión de 90 días para presentar apelación escrita de su condena

En dos escritos presentados los días primero y 18 de agosto, la defensa aseguró que el ex funcionario enfrenta condiciones de reclusión extremas, lo que ha deteriorado su salud. Indicaron que ha perdido más de 14 kilos, permanece en un entorno con deficiente higiene y, en ocasiones, ha tenido que alimentarse con las manos durante su estancia en la prisión federal de Lee, Virginia, antes de ser trasladado a Colorado.

La solicitud argumenta que el aislamiento extremo en el que se encuentra recluido limita severamente la comunicación con su equipo legal. En los últimos ocho meses, García Luna y sus abogados sólo han logrado dialogar durante tres horas, según consta en los documentos entregados al tribunal.

También puedes leer: Cierra juzgado de Miami caso de UIF contra socios de García Luna; resta ejecutar acuerdos

Los defensores señalaron además que no pudieron contactar al acusado sino hasta el 31 de julio, más de un mes después de su traslado y casi seis meses después de la última comunicación telefónica, registrada el 28 de enero.

García Luna enfrenta una condena de 38 años de prisión que enfrenta el ex funcionario por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, actualmente, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, donde también cumple condena Joaquín El Chapo Guzmán