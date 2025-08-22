Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasInternacional

Tribunal de EU autoriza extensión de 90 días más para apelación de condena de García Luna

Se autorizó una extensión de 90 días para que los abogados de Genaro García Luna puedan apelar su condena.
El ex presidente Felipe Calderón (der) junto con el ex titular de Seguridad, Genaro García Luna en imagen de archivo. Foto José Antonio López
La Jornada

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito de Nueva York autorizó una extensión de 90 días más (hasta el 18 de diciembre), para que los abogados de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, puedan apelar su condena, debido a las dificultades que tuvieron para comunicarse con su cliente. La apelación debía presentarse el 19 de septiembre de este año.

“El apelante solicita una prórroga de 90 días, hasta el 18 de diciembre de 2025, para presentar el escrito inicial, así como una orden que instruya a la Oficina de Prisiones a permitir a la defensa el acceso regular al apelante mediante llamadas legales programadas y visitas en persona. Por la presente se ordena que la moción es concedida”, puntualiza el documento.

Puedes consultar: Pide García Luna extensión de 90 días para presentar apelación escrita de su condena

En dos escritos presentados los días primero y 18 de agosto, la defensa aseguró que el ex funcionario enfrenta condiciones de reclusión extremas, lo que ha deteriorado su salud. Indicaron que ha perdido más de 14 kilos, permanece en un entorno con deficiente higiene y, en ocasiones, ha tenido que alimentarse con las manos durante su estancia en la prisión federal de Lee, Virginia, antes de ser trasladado a Colorado.

La solicitud argumenta que el aislamiento extremo en el que se encuentra recluido limita severamente la comunicación con su equipo legal. En los últimos ocho meses, García Luna y sus abogados sólo han logrado dialogar durante tres horas, según consta en los documentos entregados al tribunal.

También puedes leer: Cierra juzgado de Miami caso de UIF contra socios de García Luna; resta ejecutar acuerdos

Los defensores señalaron además que no pudieron contactar al acusado sino hasta el 31 de julio, más de un mes después de su traslado y casi seis meses después de la última comunicación telefónica, registrada el 28 de enero.

García Luna enfrenta una condena de 38 años de prisión que enfrenta el ex funcionario por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, actualmente, se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad en Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, donde también cumple condena Joaquín El Chapo Guzmán

Leer más: Trasladan a García Luna a la misma prisión de ‘El Chapo’

Temas

Más noticias

Nacional

Mercado de suplementos alimenticios tuvo ventas en 2023 por más de 58 mil mdp

La Jornada -
El creciente interés de las personas por conservar su salud y tener una vejez saludable explica el auge del mercado de los suplementos alimenticios...
Nacional

Sólo 27 de las 76 personas postuladas para CNB cumplen con requisitos: SG

La Jornada -
Ciudad de México. La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que sólo 27 de las 76 personas que fueron postuladas para buscar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Pide García Luna extensión de 90 días para presentar apelación escrita de su condena

La Jornada -
De la redacción Ciudad de México. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió a una Corte de Apelaciones de Nueva York una extensión...

Liberación de Vallarta, decisión de jueza y no del gobierno: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La liberación de Israel Vallarta, preso sin sentencia 20 años por presuntos vínculos con una banda de secuestradores, fue una decisión...

Ordenan liberación inmediata de Israel Vallarta tras 20 años sin sentencia

La Jornada -
Israel Vallarta, acusado de secuestro, por presuntamente pertenecer a la banda de plagiarios Los Zodiaco, fue absuelto por una juez de distrito del Estado...

Más noticias

Mercado de suplementos alimenticios tuvo ventas en 2023 por más de 58 mil mdp

La Jornada -
El creciente interés de las personas por conservar su salud y tener una vejez saludable explica el auge del mercado de los suplementos alimenticios...

Sólo 27 de las 76 personas postuladas para CNB cumplen con requisitos: SG

La Jornada -
Ciudad de México. La secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que sólo 27 de las 76 personas que fueron postuladas para buscar...

Rechaza México fallo de panel del T-MEC sobre call center; se aplicaron medidas: STPS

La Jornada -
Ciudad de México. México rechazó la determinación del panel de expertos del T-MEC, que falló en favor de Estados Unidos por la denegación de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025