Tras revés electoral, Trump señala que EU debe elegir entre el “comunismo y el sentido común”

Miami. Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”, declaró este miércoles el presidente Donald Trump en una convención empresarial, al día siguiente de una amplia victoria de los demócratas en varios estados.

“Nuestros oponentes proponen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico”, dijo Trump, tras criticar de nuevo la elección del alcalde de izquierdas en Nueva York, Zohran Mamdani.

“Nos ocuparemos de ello”, lanzó Trump ante los empresarios, en alusión a Mamdani, un político que se presenta como “demócrata y socialista” y que hizo campaña con promesas como el transporte público gratuito.