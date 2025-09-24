Miércoles, septiembre 24, 2025
Tras ataques a Global Sumud Flotilla, continúan gestiones para garantizar seguridad de mexicanos: SRE

Tras ataques a Global Sumud Flotilla, continúan gestiones para garantizar seguridad de mexicanos: SRE. Foto Global Sumud Flotilla en x
La Jornada

Ciudad de México. Tras el ataque de ayer por parte del gobierno de Israel a la Global Sumud Flotilla, el gobierno de México informó que sigue con las gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad de los siete activistas mexicanos que viajan en las embarcaciones.

La Global Sumud Flotilla, que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria, denunció ayer una “escalada alarmantemente peligrosa, con múltiples barcos que reportan explosiones dirigidas y objetos no identificados lanzados sobre y cerca de las embarcaciones”, que causaron daños significativos y una obstrucción generalizada en las comunicaciones. Reportó que al menos 12 explosiones ocurrieron cerca de las naves.

Ante este ataque, la delegación mexicana de la Global Sumud Flotilla convocó a una concentración esta tarde frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir una mesa de trabajo en la que se conozcan “las acciones concretas de seguridad y protección que nuestro gobierno, representado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ejecutará para garantizar intacta la integridad física y emocional de los delegados mexicanos y las delegadas mexicanas a bordo de los barcos y ante las amenazas del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Givr, de encarcelarles calificándoles como ‘terroristas’”.

De su lado, la SRE señaló esta mañana que “ante los incidentes reportados ayer, personal de las embajadas (de México) en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con nuestros y nuestras connacionales, quienes confirmaron que se encuentran bien”.

En una nota informativa difundida en redes sociales tras los ataques a la flotilla, la cancillería agregó que ha establecido contacto con algunos familiares de los activistas que van en los arcos sobre lo ocurrido.

“La cancillería continuará con el contacto permanente con las personas mexicanas y sus familiares. El personal de @EmbaMexIsr, @EmbaMexGre, @EmbaMexArgelia y @EmbaMexEgipto seguirá con el monitoreo de la ruta y el estado que guardan las y los mexicanos que se desplazan en los barcos por el Mediterráneo”, indicó la dependencia.

