“Trampa mortal”, el reparto de comida en Gaza: ONU

Rafah. Al menos 31 personas murieron ayer en la franja de Gaza por disparos israelíes y más de 170 fueron heridas ayer cerca de un punto de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), apoyada por Israel y Estados Unidos, informó la Defensa Civil palestina.

La organización no gubernamental negó el incidente, subrayó que los elementos de seguridad privada que custodian sus instalaciones no dispararon contra la multitud, mientras el ejército israelí aseguró que no abrió fuego contra civiles y subrayó que Hamas está haciendo todo lo posible para impedir el éxito de la distribución de alimentos en Gaza.

Testigos afirmaron que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon directamente desde cuadricópteros, tanques y drones contra palestinos arremolinados aproximadamente a un kilómetro del nuevo centro de ayuda humanitaria gestionado por la GHF en la zona de Al Mawasi, al oeste de Rafah, indicó la agencia de noticias Wafa, de la Autoridad Nacional Palestina.

La Media Luna Roja Palestina sostuvo que sus equipos médicos recuperaron los cuerpos de 23 personas y dieron auxilio a 23 heridos en el sitio de ayuda de la GHF.

La mayoría recibieron disparos en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, el cuello y el pecho, dijo el doctor Marwan al Hams, en el Hospital Nasser, donde muchos heridos fueron transferidos.

Informó que 24 personas fueron atendidas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nasser. El cirujano Khaled al Ser indicó que recibieron 150 heridos y 28 cadáveres. Había mucha gente, era un caos, había gritos y empujones (…) el ejército disparaba desde drones y tanques, explicó Abdalá Barbaj, de 58 años, quien estaba en el centro de ayuda de la GHF. El ejército israelí afirmó no tener conocimiento de los hechos denunciados, y afirmó que el asunto está bajo revisión.

Las FDI publicaron un video: Imágenes de un dron castrense grabadas hoy (domingo) muestran a hombres armados y enmascarados lanzando piedras y disparando contra los gazatíes que intentaban recoger ayuda humanitaria saqueada en el sur de Jan Yunis, indicaron en un comunicado que acompaña a la grabación.

La Defensa israelí no dijo que se trata de miembros de Hamas, pero subrayó: Hamas es una organización terrorista asesina y brutal que está provocando hambruna en Gaza. Hamas está haciendo todo lo posible para impedir el éxito de la distribución de alimentos.

Sin el aval de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la distribución de ayuda de la GHF ha sido caótica, y en incidentes previos al menos 10 personas hambrientas han sido asesinadas por fuerzas israelíes, afirma el gobierno gazatí.

La fundación aseguró que entregó ayuda sin incidentes la madrugada de ayer. Pero según testigos, el caos se desató cuando las fuerzas israelíes comenzaron a disparar contra la Rotonda de la Bandera a aproximadamente un kilómetro del lugar de distribución.

Amr Abu Teiba contó a la agencia Ap que había fuego desde todas las direcciones, desde buques de guerra, tanques y drones.

Ibrahim Abu Saoud relató que las tropas abrieron fuego contra la gente que se dirigía al centro de distribución de ayuda, matando a decenas, incluidas mujeres. Añadió que vio a muchas personas con heridas de bala, incluido un joven que, según él, murió en el lugar. No pudimos ayudarlo, declaró.

Mohammed Abu Teaima, de 33 años, contó que las tropas israelíes abrieron fuego y mataron a su primo y a una mujer cuando iban en busca de víveres. Sostuvo que su primo recibió un disparo en el pecho y murió en el lugar. Abrieron fuego intenso directamente hacia nosotros, refirió mientras esperaba noticias de su cuñado herido afuera del hospital de campaña de la Cruz Roja.

El periodista Mohammed Ghareeb declaró a la BBC que los equipos de rescate no pudieron acceder a la zona que yace bajo control israelí. Esto obligó a los residentes a utilizar carretas tiradas por burros para transportar a las víctimas al hospital de campaña.

Victorie Rose, cirujana británica que trabaja en el Hospital Nasser describió la sala de urgencias como carnicería absoluta.

El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que su nosocomio móvil en Rafah recibió 179 víctimas del tiroteo masivo y sostuvo que se trató del mayor número de personas heridas por armas en un solo incidente.

El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos de Medio Oriente, Philippe Lazzarini, denunció que la distribución de ayuda en Gaza se convirtió en una trampa mortal, como demuestra el atroz crimen con muertos en masa de este domingo.

En otro tema, Hamas declaró ayer en un comunicado que está listo para iniciar inmediatamente una nueva ronda de negociaciones indirectas con el fin de llegar a un acuerdo sobre los puntos de discordia en aras de lograr una tregua.

El primer ministro israelí, Benjamin Nentanyahu, reprochó al grupo islamita que persista en su rechazo a la propuesta de Estados Unidos, que plantea una tregua de 60 días y no un alto el fuego permanente como demanda el movimiento palestino.