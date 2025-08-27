Tiroteo deja dos niños muertos y 17 heridos en escuela católica en Minneapolis

Minneapolis. Un hombre armado abrió fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis este miércoles y golpeó a un grupo de niños que celebraban misa durante la primera semana de clases, matando a dos e hiriendo a 17 en un acto de violencia que el jefe de policía calificó de “absolutamente incomprensible”.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que el tirador, armado con un rifle, una escopeta y una pistola, se acercó al costado de la iglesia y disparó a través de las ventanas hacia los niños sentados en los bancos durante la misa en la Escuela Católica Annunciation.

Te recomendamos: Tiroteo en iglesia de Kentucky deja tres muertos

O’Hara afirmó que el sospechoso del tiroteo está muerto, y que aparentemente se suicidó, tiene poco más de 20 años y no tiene antecedentes penales conocidos. Las autoridades investigan su motivo.

“Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otros fieles. La crueldad y la cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, declaró el jefe de policía, quien señaló que se colocó una tabla de madera para bloquear algunas de las puertas laterales.

Los niños que murieron tenían 8 y 10 años. Hay al menos 10 niños en un hospital cercano, y otros siete están en estado crítico según el prelado Kevin Kenny, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis. Otros cinco están en el Children’s Minnesota, precisó CBS News.

Leer también: Tiroteo en el Times Square de NY deja tres heridos

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la violencia de “horrible” en una publicación en las redes sociales.

El tiroteo provocó una respuesta policial masiva en la calle 54 Oeste, entre las avenidas Harriet y Garfield. La policía de Minneapolis declaró también que no existe una amenaza activa para el público.

El presidente Donald Trump, escribió: “fui informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”. En su red Truth Social afirmó que la Oficina Federal de Investigaciones respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!”.

Leer más: Suben a 6 los heridos por tiroteo en campus de la Universidad Estatal de Florida

“Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases fue empañada por este horrible acto de violencia”, escribió el gobernador Tim Walz en X.

Según su sitio web, la escuela, que data de 1923 y abarca desde preescolar hasta octavo grado, tenía programada una misa para toda la escuela el miércoles a las 8:15 de la mañana. El lunes fue el primer día de clases, y las fotos en las redes sociales de ese día muestran a estudiantes con uniformes verdes saludándose en los portabicicletas, sonriendo para la cámara y sentados juntos.

El tiroteo fue el más reciente de una serie de incidentes mortales en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo el martes por la tarde frente a una escuela secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.

Continua leyendo: Tiroteo en universidad de Nuevo México deja un muerto y un herido