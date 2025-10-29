Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental a la AFP.

La ciudad brasileña registró escenas de guerra durante la operación policial más letal de su historia, que según el gobierno estatal busca golpear a la organización criminal Comando Vermelho.

El número actualizado de muertes “es de 64”, incluidos cuatro policías, indicó una fuente de los servicios de seguridad del estado de Rio.

Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Rio, donde la policía suele enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

“Hay 56 criminales arrestados hasta el momento y 18 criminales neutralizados”, aseguró el gobernador de Rio de Janeiro, Claudio Castro, en una rueda de prensa. “Lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías. Hay policías fallecidos”, agregó, sin dar una cifra.

“Ya son 25 delicuentes detenidos en la megaoperación Contención realizada por las fuerzas de seguridad”, informó la Policía Civil de Río de Janeiro en la red social X. Se incautaron más de 200 kilos de droga y 10 fusiles durante la operación, que abarcó 26 comunidades en la zona norte de la urbe carioca.

Alrededor de 2 mil 500 policías participan de este operativo para “combatir la expansión territorial del Comando Vermelho“, la mayor organización criminal de Río de Janeiro, indicó el gobierno estatal en la red social X.

Los uniformados ingresaron en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha, en el norte de la ciudad, a bordo de 32 vehículos blindados. Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo.

Un fotógrafo de la AFP vio a decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, llevándose varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta.