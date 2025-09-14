Domingo, septiembre 14, 2025
SRE condena asesinato de migrante mexicano en operativo del ICE

Velas y flores cerca del lugar donde falleció el migrante mexicano Silverio Villegas González tras recibir un disparo de un agente del ICE, durante un operativo a las afueras de Chicago, Illinois, el 12 de septiembre de 2025. Foto Ap
Velas y flores cerca del lugar donde falleció el migrante mexicano Silverio Villegas González tras recibir un disparo de un agente del ICE, durante un operativo a las afueras de Chicago, Illinois, el 12 de septiembre de 2025. Foto Ap
La Jornada

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su repudio al incidente violento en el cual perdió la vida el ciudadano mexicano Silverio Villegas González, ocurrido la mañana del viernes en Chicago, cuando iba a ser detenido por agentes migratorios estadounidenses, y demandó que se realice una investigación para esclarecer los hechos.

En su cuenta de X, la Cancillería manifestó: “Ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en un suburbio de la ciudad de Chicago, en los que perdió la vida el señor Silverio Villegas González, la Secretaría de Relaciones Exteriores condena la violencia y ha solicitado a través del Consulado General de México en esa ciudad que se lleve a cabo una investigación rigurosa por parte de la autoridad correspondiente para el pleno esclarecimiento de los hechos”.

De igual forma, la SRE manifestó que “el personal del consulado ha estado en contacto con los familiares del señor Villegas para brindarles la asesoría legal y acompañamiento que requieran”, al tiempo que reiteró “su compromiso con la protección de las y los mexicanos en el exterior”.

Como se informó en este diario, Villegas murió tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, durante un operativo a las afueras de Chicago, Illinois, en un barrio de mayoría latina llamado Franklin Park.

El fallecido fue alcanzado por una bala al intentar resistirse al arresto; durante la operación arrastró con su auto al agente que lo perseguía, quien resultó herido de gravedad, informaron medios estadounidenses.

El consulado de México en Chicago confirmó en un comunicado la nacionalidad de Villegas González, de 38 años de edad, y afirmó que se trataba de un cocinero oriundo del estado de Michoacán.

De acuerdo con otro comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, el migrante, a quien describieron como una persona con antecedentes de “conducción imprudente”, se negó a seguir las órdenes de los agentes e intentó huir en su auto, avanzando hacia ellos. En ese acto, arrastró consigo a un oficial del ICE “una distancia significativa”. El agente, que sufrió múltiples lesiones, disparó temiendo por su vida.

El migrante fue trasladado a un hospital, donde se le declaró muerto, mientras el oficial resultó con heridas graves, aunque su condición fue reportada como estable.

