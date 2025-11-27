Sospechoso de disparar a dos de la Guardia Nacional en Washington trabajó para la CIA en Afganistán

Washington. El ciudadano afgano sospechoso del tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca el miércoles trabajó junto a las fuerzas estadounidenses en Afganistán, incluyendo la Agencia Central de Inteligencia (CIA), informaron el director de la CIA, John Ratcliff, así como varios medios locales.

Según NBC News, el sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos en septiembre de 2021 tras pasar una década en el Ejército afgano, donde brindó apoyo a las Fuerzas Especiales estadounidenses y había estado residiendo en el estado de Washington, indicó NBC News citando a altos funcionarios policiales.

Por su parte, Fox News informó que el sospechoso trabajó con varias entidades del Gobierno estadounidense mientras se encontraba en Afganistán, incluida la Agencia Central de Inteligencia (CIA), como integrante de una fuerza asociada.

La fiscal general Pam Bondi se negó el jueves por la mañana a comentar sobre el estado de los miembros de la Guardia Nacional que recibieron disparos, pero declaró durante una aparición en Fox News que habían “superado la cirugía”. Bondi añadió que los cargos contra el sospechoso se basarían en el “pronóstico” de los miembros de la guardia, y añadió: “Si algo sucede, se lo diré ahora mismo. Se lo diré pronto. Haremos todo lo posible para solicitar la pena de muerte contra ese monstruo”.

El director del FBI, Kash Patel, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, informaron que los miembros de la guardia fueron hospitalizados en estado crítico tras el tiroteo del miércoles por la tarde. El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, se retractó de su declaración del miércoles, anunciando la muerte de los soldados, alegando haber recibido “informes contradictorios” sobre su estado.

El inusual tiroteo de miembros de la Guardia Nacional en suelo estadounidense, ocurrido la víspera del Día de Acción de Gracias, se produce en medio de litigios judiciales y un amplio debate sobre políticas públicas en torno al uso de las fuerzas armadas por parte de la administración Trump para combatir lo que las autoridades consideran un problema de delincuencia descontrolado.

La administración Trump ordenó rápidamente el envío de 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional a Washington. El sospechoso, que se encontraba bajo custodia, también recibió disparos y presentaba heridas que no se consideraban potencialmente mortales, según un agente del orden que habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente.

El sospechoso, de 29 años y ciudadano afgano, entró en Estados Unidos en 2021 a través de la Operación Aliados Bienvenida, un programa de la administración Biden que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense del país, según informaron las autoridades.

La iniciativa trajo a aproximadamente 76 mil personas a Estados Unidos, muchas de las cuales habían trabajado junto a tropas y diplomáticos estadounidenses como intérpretes y traductores. Desde entonces, ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de Trump y sus aliados, republicanos del Congreso y algunos organismos de control del gobierno debido a las deficiencias en el proceso de investigación y la rapidez de las admisiones, incluso cuando sus defensores afirman que ofreció un salvavidas a las personas en riesgo de represalias talibanes.

El sospechoso, que ha estado viviendo en el estado de Washington, ha sido identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, pero las autoridades aún están trabajando para confirmar completamente sus antecedentes, según informaron dos agentes del orden y una persona familiarizada con el asunto. Estas personas no pudieron revelar los detalles de una investigación en curso y hablaron con AP bajo condición de anonimato. Lakamal llegó a Bellingham, Washington, a unos 127 kilómetros al norte de Seattle, con su esposa y sus cinco hijos, según informó su antigua arrendadora, Kristina Widman.

Kandahar, en el sur de Afganistán, se encuentra en el corazón del Talibán. Fue escenario de intensos combates entre los talibanes y las fuerzas de la OTAN tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2001, tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre. La CIA dependía del personal afgano para la traducción, las tareas administrativas y la lucha en primera línea con sus propios oficiales paramilitares en la guerra.

El miércoles por la noche, en un mensaje de video publicado en redes sociales, el presidente Donald Trump pidió que se reinvestigara a todos los refugiados afganos que ingresaron bajo la administración Biden. “Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos”, declaró, y añadió que el tiroteo fue “un crimen contra toda nuestra nación”.

Las tropas retuvieron al tirador. El tiroteo ocurrió aproximadamente a dos cuadras al noroeste de la Casa Blanca, cerca de una estación de metro. Al oír disparos, otras tropas en la zona corrieron hacia el pistolero y lo retuvieron tras recibir el disparo, dijo Carroll. “Parece ser un pistolero solitario que levantó un arma de fuego y tendió una emboscada a estos miembros de la Guardia Nacional”, dijo Carroll, añadiendo que no estaba claro si uno de los guardias o un agente del orden disparó al sospechoso. “En este momento, no tenemos otros sospechosos”, declaró Carroll en una conferencia de prensa.

Al menos uno de los guardias intercambió disparos con el tirador, según otro agente del orden público que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente. Un video difundido en redes sociales inmediatamente después mostró a los servicios de emergencia practicando RCP a uno de los soldados y atendiendo al otro en una acera cubierta de vidrios rotos.

Testigos vieron a gente huyendo

Michael Ryan estaba justo al otro lado de la calle cuando oyó fuertes explosiones y echó a correr con otros. Al regresar más tarde, declaró a AP que vio a una persona inmovilizada en el suelo mientras la gente gritaba “¡Agáchate!” y, cerca, soldados de la Guardia Nacional se abrazaban. “Es una situación terrible”, dijo Ryan. Emma McDonald, quien salió de una estación de metro justo después de los disparos, dijo que ella y un amigo buscaron refugio en una cafetería. McDonald declaró a AP que minutos después vio a los servicios de emergencia rodando una camilla con un miembro de la Guardia Nacional cuya cabeza estaba cubierta de sangre.

La policía acordonó el lugar, las luces de los vehículos de bomberos y policía destellaron y las hélices de los helicópteros resonaron sobre sus cabezas. Agentes del Servicio Secreto y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban allí, y tropas de la Guardia Nacional montaban guardia en las inmediaciones. Al menos un helicóptero aterrizó en el National Mall. “Creo que es un triste recordatorio de que los soldados, ya sean en servicio activo, en la reserva o en la Guardia Nacional, son la espada y el escudo de los Estados Unidos de América”, declaró el vicepresidente J.D. Vance en Fort Campbell, Kentucky, donde pronunció un mensaje de Acción de Gracias a las tropas. El general Steven Nordhaus, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, descartó sus planes de pasar las vacaciones con las tropas en la Bahía de Guantánamo para viajar a Washington D. C. y estar con los miembros de la guardia allí.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, declaró en redes sociales que visitó a los miembros heridos de la Guardia Nacional en el hospital y que “se siente profundamente conmovido por ellos”. Tropas desplegadas en Washington D. C. bajo orden de emergencia Trump emitió una orden de emergencia en agosto que federalizó la fuerza policial local y envió tropas de la Guardia Nacional de ocho estados y el Distrito de Columbia. La orden expiró un mes después, pero las tropas permanecieron. Casi 2 mil 200 soldados están asignados actualmente a la fuerza de tarea conjunta que opera en la ciudad, según la última actualización del gobierno. La semana pasada, una jueza federal ordenó el fin del despliegue, pero también suspendió su orden durante 21 días para que el gobierno tuviera tiempo de retirar a las tropas o apelar.

Los miembros de la guardia han patrullado vecindarios, estaciones de tren y otros lugares, han participado en controles de carreteras y han sido asignados a recoger basura y proteger eventos deportivos. Más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron desplegados en agosto. Unos 160 de ellos se ofrecieron como voluntarios la semana pasada para extender su despliegue hasta finales de año, mientras que los demás regresaron a casa hace poco más de una semana.