Sondeos: empate entre Harris y Trump

Washington y Nueva York. Dos semanas antes de la elección presidencial en este país, la escueta ventaja de la candidata demócrata Kamala Harris sobre el republicano Donald Trump en las encuestas se ha reducido a menos de uno por ciento en los siete estados que determinarán el resultado nacional, con indicadores particularmente preocupantes en la erosión del apoyo para los demócratas entre los sectores claves latinos, afro estadounidenses y árabe-estadounidenses.

En estos días, ambos candidatos dedicaron tiempo y recursos al sector latino del electorado.

Ayer Trump continuó ofreciendo discursos cada vez más caóticos, esta vez en un foro con líderes latinos en uno de sus hoteles en Miami, donde declaró que si gana Harris será el fin de la democracia y que Estados Unidos se verá como “Venezuela con esteroides”, y acabó reiterando que gozó de un relación amorosa con los latinos durante su presidencia; “yo los amo, y ellos me aman”.

La campaña de Harris emitió una serie de propuestas económicas dedicadas a los hombres latinos que prometen “reducir costos, incrementar vivienda, ampliar oportunidades de empleo y asegurar que los latinos y sus familias puedan alcanzar sus aspiraciones y lograr su sueño americano”. El miércoles será entrevistada por el canal nacional en español Telemundo.

Latinos con el republicano

Pero su mensaje hasta ahora parece no tener grandes resultados. Una encuesta nacional emitida por USA Today es el primer sondeo en sugerir que Trump está logrando una ventaja entre los latinos por un amplio margen de 49 contra 38 por ciento, aunque otras encuestas siguen registrando un margen sustancialmente más grande para Harris en este sector. Sin embargo, el nivel de apoyo de los latinos para Harris sigue por debajo de lo logrado por Joe Biden y antes por Barack Obama. El voto latino podría ser decisivo en algunos de los siete estados claves, incluyendo Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte.

Trump ha logrado obtener un nivel inesperado de apoyo no sólo entre hombres latinos y afro estadounidenses, en gran parte en torno de los temas económicos.

Más aún, una nueva encuesta de Arab News/YouGov sugiere que Trump está ganando entre árabe-estadounidenses, indicando los costos políticos del apoyo a la guerra de Israel en Gaza del gobierno de Biden y Harris, sobre todo en el estado clave de Michigan (con la población árabe-estadounidense más grande del país), donde la elección podría ser determinada por unos cuantos miles de votos, reportó Al Jazeera.

Otra mala noticia para la candidata demócrata, quien es también la vicepresidenta en el gobierno de Biden, es que una encuesta Gallup este mes registró que más de la mitad de los estadunidenses (52 por ciento) señalan que ellos y sus familias están en peores condiciones económicamente que hace cuatro años –o sea, durante el gobierno demócrata en turno– y 39 por ciento opinan que están mejor. “Ese es el nivel más alto de quienes dicen que están peor desde 1992″, informó Gallup.

Mientras, Trump fue criticado por la hija del fallecido estrella de golf profesional Arnold Palmer por comentarios en los que se refirió al tamaño del pene del golfista; no es la primera vez que el ex presidente expresa su aparente admiración.

A la vez, sobrevivientes de violencia sexual y aliados publicaron un desplegado de página completa en el New York Times el lunes para recordar al público que un tribunal declaró a Trump responsable de abuso sexual: “es un abusador comprobado. No es asunto de opinión; es un hecho”. Concluyen: “No aceptaremos esto, exigimos algo mejor”. El anuncio está firmado por más de 100 personas, entre ellas la actriz Viola Davis, la líder sindical de trabajadoras domésticas Ai-jen Poo y Cecile Richards, ex presidenta de la organización de salud para mujeres Planned Parenthood, entre otras.

Te puede interesar: Obama lanza fuerte mensaje al electorado masculino afro estadunidense