Miércoles, noviembre 19, 2025
“Silencio, cerdita”, responde Trump a periodista que le preguntó sobre el caso Epstein

La Jornada

Washington. El presidente Donald Trump exigió a una periodista que guardara “silencio, cerdita (piggy)” cuando la reportera lo cuestionó sobre los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein, a bordo del avión presidencial Air Force One.

El mandatario se inclinó hacia delante al insultar a la periodista, con voz caricaturesca mientras la apuntaba con el dedo. El incidente ocurrió el viernes mientras el magnate regresaba a Washington. El video se hizo viral. Aunque la identidad de la reportera sigue siendo desconocida, The DailyTelegraph informó que trabajaba para el gigante de los medios Bloomberg.

Pese a aranceles, México se mantiene como primer socio comercial de EU

La Jornada -
Alejandro Alegría Ciudad de México. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron 45 mil 146 millones de dólares en agosto, monto que se tradujo en un...
Nacional

Detienen a ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo

La Jornada -
Néstor Jiménez Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la tarde de ayer fue detenido Jorge Armando “N”,...

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...

Cámara de Representantes vota a favor de publicar archivos de Epstein

La Jornada -
Washington. La Cámara de Representantes estadounidense votó este martes a favor de hacer públicos los expedientes sobre el caso Jeffrey Epstein, después de que Donald...

Imperialistas de EU van por los recursos estratégicos de AL: Maduro

La Jornada -
Caracas. Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra : "La conversación infinita" (ed. Acirema), una compilación...

