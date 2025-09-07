Rusia lanza mayor ataque aéreo a Ucrania; incendia edificio gubernamental

Kiev.-Rusia lanzó su mayor ataque aéreo de la guerra durante la noche, que provocó un incendio en el principal edificio gubernamental en el centro de Kiev en un hecho que dejó al menos cuatro muertos, entre ellos un bebé, informaron este domingo las autoridades ucranianas.

El presidente Volodymir Zelensky dijo que el ataque con drones y misiles mató a cuatro personas y causó daños en el norte, sur y este del país, incluidas las ciudades de Zaporiyia, Krivói Rog y Odesa, así como en las regiones de Sumy y Chérnigov.

“Tales matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”, dijo Zelensky en una publicación en X, al exhortar de nuevo a sus aliados de Occidente para que refuercen las defensas aéreas ucranianas.

Justo después del amanecer se podía ver un espeso humo que se elevaba hacia el cielo desde el último piso en llamas del principal edificio gubernamental, situado en el histórico distrito de Pecherskyi, dijeron testigos de Reuters.

En otras partes de Kiev, apartamentos residenciales fueron alcanzados y dañados, y decenas de residentes envueltos en mantas se reunieron en las calles para inspeccionar los daños en sus hogares mientras los equipos de rescate trataban de extinguir las llamas.

El ataque subrayó el creciente pesimismo en Ucrania y entre los aliados de que la guerra pueda terminar pronto, con el presidente ruso Vladimir Putin resistiéndose a los llamamientos a un alto el fuego y envalentonado por el fortalecimiento de las relaciones con China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su creciente frustración con Moscú desde que se reunió con Putin el mes pasado, pero hasta ahora se ha resistido a imponer sanciones más duras a Rusia.

El viernes dijo que seguía trabajando en garantías de seguridad para Ucrania que, según él, ayudarían a poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los aliados europeos de Kiev han prometido apoyar a Ucrania política y militarmente, pero aún se están debatiendo ofertas concretas, incluida la posibilidad de enviar soldados a terreno.

La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, afirmó que era la primera vez en la guerra que el principal edificio gubernamental de Kiev había sido alcanzado, un impacto simbólico a una parte bien defendida de la ciudad.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló en una publicación en X que el ataque ruso demostraba “una vez más que el continuo retraso (de) una reacción contundente frente Putin y los intentos de apaciguarlo no tenían sentido”.

Rusia lanzó 805 drones y 13 misiles durante la noche, mientras que las unidades de defensa ucranianas derribaron 751 drones y cuatro misiles, informó la fuerza aérea local.

Fue el mayor número de drones que Rusia ha utilizado para atacar el país desde que lanzó su invasión en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había llevado a cabo ataques contra el complejo militar-industrial de Ucrania y la infraestructura de transporte, según la agencia de noticias Tass. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, dijo que el cuerpo de un bebé fue sacado de entre los escombros en el distrito de Darnytskyi, donde un edificio de apartamentos de cuatro plantas resultó dañado.

Según el Ministerio del Interior, más de 20 personas resultaron heridas en los ataques a la capital. Las alertas aéreas duraron más de 11 horas en Kiev y la región circundante.

