Rompe Trump diálogo comercial con Canadá, su segundo mayor socio

Donald Trump pondrá fin al diálogo comercial con Canadá debido a la transmisión del discurso de Ronald Reagan contra los aranceles.
Banderas de EU (der) y Canadá (izq) en imagen de archivo. Foto tomada de la página web /ca.usembassy.go
La Jornada

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá, con “efecto inmediato”, debido a la transmisión de un anuncio de televisión en el que se escucha un discurso del ex presidente Ronald Reagan manifestándose contra los aranceles.

Trump anunció su decisión respecto a la relación con Canadá –su segundo mayor socio comercial después de México y país con el cual también integra el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC)– luego de que la provincia canadiense de Ontario emitió el anuncio de televisión que se transmitió en un partido de las Grandes Ligas de beisbol en Estados Unidos, en el que se empleó un discurso del ex presidente Reagan, quien rechaza la imposición de aranceles.

Trump publicó: “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente de los aranceles.

“El anuncio costó 75 mil dólares. Sólo hicieron esto para interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales”.

“Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Con base en su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá se dan por terminadas.”

En el anuncio se escucha a Rea-gan decir: “Cuando alguien dice ‘impongamos aranceles a las importaciones extranjeras’, parece que están haciendo lo patriótico… Pero a largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. Entonces sucede lo peor: los mercados se contraen y colapsan, las empresas y las industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos.”

El audio es un discurso radial de 1987 pronunciado desde Camp David, Maryland.

Un día antes el primer ministro canadiense declaró que busca duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de EU.

