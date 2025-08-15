Reunión entre Trump y Putin en Alaska durará entre 6 y 7 horas, anticipa el Kremlin

Moscú.- El Kremlin dijo el viernes que el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar el conflicto en Ucrania podría durar “entre 6 y 7 horas” en total, incluyendo la reunión y una conferencia de prensa conjunta.
El Kremlin considera factible una, de momento, hipotética cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, si la reunión de máximo nivel que está a punto de comenzar en Alaska (EU) entre el mandatario ruso y su homólogo estadounidense, Donald Trump, arroja un resultado satisfactorio para Moscú.
Según la televisión estatal rusa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que los líderes se reunirán primero a solas, luego mantendrán negociaciones más amplias con sus delegaciones y finalmente darán una conferencia de prensa conjunta.
El portavoz Dimitri Peskov ha dado por seguro que a las comitivas rusas y estadounidense les esperan horas intensas de trabajo en Anchorage, dada la “gran cantidad de eventos programados” entre los acompañantes de ambos mandatarios.
El presidente ruso viaja a Anchorage acompañado de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, Kirill Dmitriev, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. A Trump le acompañan sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent, así como el secretario de Exteriores, Marco Rubio.
Peskov ha confirmado, como se preveía, que la cumbre entre Trump y Putin contará con encuentros paralelos de carácter económico.
“Habrá negociaciones entre estas delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo”, ha explicado el portavoz en declaraciones al Canal 1 de la televisión rusa. “Después, los líderes tratarán los resultados antes de su reunión, y finalmente terminarán en una rueda de prensa conjunta”, ha indicado. “En general, cabe suponer que se dedicarán a esto entre seis y siete horas”, ha añadido el portavoz.
Peskov no ha querido elucubrar más allá de expresar su deseo de que esta cumbre termine de una sola forma: “Productivamente”, ha indicado al canal ruso, un resultado imprescindible para cerrar otra esperada reunión todavía en vilo: la que mantendría Putin con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.