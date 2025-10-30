Jueves, octubre 30, 2025
Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada

Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo local, con el líder chino Xi Jinpg, la primera entre las dos mayores potencias económicas en seis años, reportó Afp. “Me pareció una reunión increíble”, añadió, citado por Reuters.

Después de la cita, ya a bordo del Air Force One –el avión presidencial–, Trump anunció una reducción a diferentes aranceles que su gobierno impuso en los últimos meses a productos chinos y aseguró que Pekín reanudaría las compras de soya estadounidense.

Trump dio a conocer que había acordado reducir los aranceles a China a 47 por ciento, 10 puntos porcentuales menos que el nivel previo, a cambio de que Pekín reanudara las compras de soya estadunidense, mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras –minerales esenciales para las tecnologías verdes y la inteligencia artificial– y tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, informó Reuters. Los aranceles específicos impuestos por el fentanilo bajarán de 20 a 10 por ciento, añadió la misma agencia noticiosa.

Antes de la reunión, Trump había amenazado con una importante subida que habría elevado los aranceles en 100 por ciento, pero explicó a los periodistas que no era necesario llevar a cabo ese plan, recordó Ap.

Las declaraciones del presidente estadounidense, tras reunirse cara a cara con el líder chino durante 40 minutos en la ciudad surcoreana de Busán (su primer encuentro desde 2019), marcaron el final de la gira relámpago de Trump por Asia, durante la cual también destacó los avances comerciales con Corea del Sur, Japón y otros países del sudeste asiático.

El presidente Xi Jinping, destacó que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de “hacer Estados Unidos grande otra vez”, de acuerdo con Xinhua.

Afirmó que era natural que ambos países “no siempre coincidieran” y añadió que era “normal que las dos principales economías del mundo tuvieran fricciones de vez en cuando.

China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Eso es lo que nos ha enseñado la historia y lo que necesita la realidad”, indicó, según la agencia noticiosa china. Xi manifestó también que está dispuesto a continuar trabajando con Trump para cimentar una base sólida para las relaciones China-Estados Unidos y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.

Trump aseguró que China comprará “cantidades enormes” de soya –detenidas después de que Washington impuso aranceles a Pekín– y otros productos estadounidenses. “Estamos de acuerdo en muchos aspectos”, añadió, de acuerdo con Afp.

Xi Jinping relató que hace unos días los equipos económicos y comerciales de ambos países alcanzaron un consenso básico para abordar sus respectivas principales preocupaciones y lograron avances alentadores, publicó Japan Times. “Estoy dispuesto a seguir trabajando con usted para construir una base sólida para las relaciones entre China y Estados Unidos”, agregó Xi, citado por el diario japonés.

Trump confirmó que no debatió con Xi Jinping el tema de las importaciones del crudo ruso. “China compra petróleo a Rusia desde hace mucho tiempo. De hecho, no debatimos el tema”, declaró el mandatario estadounidense, según Sputnik.

La agencia Afp mencionó que Trump declaró que Estados Unidos y China “trabajarán juntos” sobre la guerra en Ucrania.

Acuerdo comercial con Seúl

Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron el miércoles un acuerdo comercial negociado durante meses, tras una reunión entre el presidente Trump y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung.

“Llegamos a un acuerdo. Hicimos muchas cosas diferentes. Ha sido una sesión estupenda”, afirmó Trump.

El acuerdo comercial contempla la reducción de aranceles a las importaciones del país asiático a cambio de que Seúl invierta 350 mil millones de dólares en la primera potencia mundial, de los cuales 200 mil millones deberán ser en efectivo y 150 mil millones para la cooperación en el sector de la construcción naval, explicó Kim Yong-beom, asesor principal del presidente surcoreano.

