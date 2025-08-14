Restringe EU visas a funcionarios de Brasil por permitir misiones médicas cubanas

Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba, Brasil y a ex funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su participación en el programa Más Médicos, lanzado por la presidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) para atender zonas rurales y desfavorecidas. Brasil defendió el programa y calificó de “ataques injustificables” la decisión de Washington.

Rubio acusó a los sancionados de haber “facilitado la estratagema” de La Habana que “explota” a sus médicos “mediante trabajos forzados” y cobra “lo que se debía a los trabajadores médicos cubanos” quienes, según la Casa Blanca, fueron “explotados por el régimen cubano” que “se enriquece” con el programa”, aseguró.

“Utilizaron a la OPS como intermediaria con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones de Estados Unidos contra Cuba”, denunció Rubio.

“El programa salva vidas y cuenta con la aprobación de quien es más importante: la población brasileña”, dijo el ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, en X, al tiempo que aseguró su continuación. En Más Médicos la mayoría de los profesionales participantes son cubanos, pero también los hay de Bolivia, Venezuela, Argentina y Paraguay.

En otro orden noticioso, expertos en estrategias persuasivas de grupos extremistas violentos en redes sociales consideran que los chistes y memes que la Casa Blanca suele difundir para promover sus duras e impopulares políticas de migración -como la imagen de una fila de inmigrantes esposados subiendo a un vuelo de deportación, con el audio en tono de burla de Jet2 Holiday, entre otras- minimizan el impacto de las redadas en la vida real, “normalizan la agresión (…) y la deshumanización de otros, inmigrantes o no” señaló Kurt Braddock, profesor de la American University.

En este contexto, migrantes relataron la pesadilla que vivieron tras haber sido detenidos en redadas en granjas de marihuana de California. Es el caso de Yahir, de 43 años, quien creció en México en situación de pobreza y a los 13 años cruzó sin documentos a Estados Unidos, se estableció en California, trabajó en granjas, se casó y tuvo seis hijos. El 10 de julio fue detenido en el trabajo y deportado a Tijuana. “Fue como una pesadilla, pero estaba despierto”, afirmó.

Así también, una pareja mexicana propietaria de una panadería del sur de Texas fue declarada culpable de ocultar y albergar a empleados que se encontraban de manera irregular en Estados Unidos; ambos fueron arrestados en su panadería junto a ocho empleados y permanecen en libertad condicional hasta su audiencia de sentencia que será en noviembre.

Te puede interesar: Hay 14 mexicanos detenidos en ‘Alcatraz de los caimanes’; exigimos su deportación: CSP