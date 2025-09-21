Reino Unido reconoce el Estado Palestino tras incumplimiento de Israel

Londres.- Gran Bretaña dijo el domingo que reconocía un Estado palestino después de que Israel no cumpliera las condiciones, incluido un alto el fuego en la guerra de Gaza de casi dos años.

“Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina”, declaró en X el primer ministro Keir Starmer.

El paso dado por Londres lo alinea con más de otras 140 naciones, pero irritará tanto a Israel como a su principal aliado, Estados Unidos.

La decisión tiene un peso simbólico, ya que Gran Bretaña desempeñó un papel fundamental en la creación de Israel como nación moderna tras la Segunda Guerra Mundial y ha sido su aliado durante mucho tiempo.

Canadá y Australia también reconocieron el Estado palestino el domingo y se espera que otros países lo hagan esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

En un movimiento que puso a Starmer en desacuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Gran Bretaña había lanzado a Israel un ultimátum en julio diciendo que reconocería un Estado palestino a menos que Israel tomara medidas para poner fin a la “espantosa situación” en Gaza.

Husam Zomlot, jefe de la Misión Palestina en Londres, calificó la decisión de “reconocimiento largamente esperado” que “no tiene que ver con Palestina, sino con el cumplimiento por parte de Gran Bretaña de una responsabilidad solemne”.

“Marca un paso irreversible hacia la justicia, la paz y la corrección de errores históricos“, añadió en un comunicado.

Starmer había declarado en julio que Gran Bretaña reconocería un Estado palestino a menos que Israel alcanzara un alto el fuego con los militantes de Hamás, permitiera la entrada de más ayuda en Gaza, dejara claro que no habría anexión de Cisjordania y se comprometiera con un proceso de paz que desembocara en una solución de dos Estados.

“Desde ese anuncio en julio, de hecho, con el ataque a Qatar, el alto el fuego en este momento está hecho jirones, y las perspectivas son sombrías”, dijo Lammy, señalando que Israel también había avanzado con un plan de asentamientos.

