Redes chinas de lavado de dinero formaron “relación mutualista” con cárteles mexicanos: FinCEN

Ciudad de México. Las redes chinas de lavado de dinero “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense”, no sólo por haber formado “una relación mutualista” con los cárteles de la droga mexicanos que necesitan lavar las ganancias derivadas de otras actividades delictivas, sino porque también sirven como el andamiaje para las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de ese país.

Luego de una revisión de 137 mil 153 alertas de actividades sospechosas recibidas entre 2020 y 2024, cuyo monto ascendía a 312 mil millones de dólares, la FinCEN exhortó a las instituciones financieras estadounidenses estar alertas para detectar el uso de redes chinas de lavado de dinero por parte de cárteles de la droga mexicanos, pero también insinuó que su sector inmobiliario está inundado con dinero proveniente de las transacciones por el blanqueo de capitales.

“Las redes chinas de lavado de dinero se consideran blanqueadores profesionales de dinero y desempeñan un papel vital en el lavado de las ganancias del narcotráfico de los cárteles en Estados Unidos. Esto se debe, en parte, a la rapidez y eficacia de sus operaciones de lavado de dinero, así como a su disposición a absorber pérdidas financieras y asumir riesgos para los cárteles y otros clientes”, de acuerdo con un informe de la FinCEN.

La agencia estadounidense agrega que “el aumento de la prominencia de los redes chinas de lavado de dinero, incluyendo sus relaciones comerciales con los cárteles y otras organizaciones transnacionales, se ha visto impulsado, en parte, por las leyes aprobadas por el gobierno de México y la República Popular China, que restringen los flujos financieros”.

Por un lado, las restricciones cambiarias de México –instituidas en 2010 y revisadas en 2014– impiden grandes depósitos de dólares en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los cárteles para lavar recursos a través del sistema financiero formal. Como contraparte, las leyes de control cambiario de China limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos de ese país pueden transferir al extranjero cada año y que pueden cambiar a otras divisas.

También puedes ver: FinCEN da prórroga para sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector

De ahí que las redes chinas de lavado de dinero sirven como bisagra. Por un lado satisfacen la demanda de grandes cantidades de dólares por parte de ciudadanos chinos que buscan tener dinero en el extranjero y, por otro, la necesidad de los cárteles de blanquear sus ganancias ilícitas en el mercado estadounidense.

Lo anterior ha dado lugar a “una relación mutualista en la que los cárteles venden sus dólares estadounidenses obtenidos ilícitamente a los redes chinas de lavado de dinero, quienes, a su vez, venden los dólares a ciudadanos que tratan de evadir las leyes de control de divisas de China”, apuntó el Tesoro a través de la FinCEN, un agencia como la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana.

Explicó que se suelen usar operaciones espejo. Por ejemplo, una vez que las redes de lavado de dinero con sede en Estados Unidos reciben dólares de un cártel, se coordinan con sus contrapartes en China para que estas últimas transfieran un monto equivalente en pesos a las cuentas de los cárteles en México, menos una comisión.

Es decir, las organizaciones chinas compran en pesos las ganancias obtenidas en dólares por los cárteles de la droga mexicanos. La FinCEN ejemplificó con un caso vinculado al Cártel de Sinaloa, en el que se acusó a una decena de personas por conspirar para blanquear más de 50 millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de la banca clandestina de China.

Lavado en inmuebles

La FinCEN también reconoció que estos esquemas de lavado de dinero podrían estar facilitando la compra de bienes raíces en Estados Unidos. De hecho, China lleva años como el principal origen de donde provienen la mayoría de los compradores extranjeros de inmuebles estadounidenses, seguido en tercer lugar por México.

Derivada de la revisión a los informes que le enviaron los bancos entre 2020 y 2024, la FinCEN halló 17 mil 389 reportes, asociados con más de 53 mil 700 millones en actividades sospechosas relacionadas con el sector inmobiliario, es decir, prácticamente un sexto del dinero bajo revisión.

“Las redes chinas de lavado de dinero pueden utilizar mulas de dinero o empresas fantasma para comprar bienes raíces, que podrían servir como inversión para la redes chinas de lavado de dinero o para un cliente adinerado de la redes chinas de lavado de dinero con sede en China”, según la FinCEN.

Apuntó que muchas de la cuentas que se usan para mover dinero están registradas en el sistema financiero de Estados Unidos con pasaporte de la República Popular de China, pero tienen como titulares a personas cuya ocupación es “estudiante”, “ama de casa”, “jubilado”, “trabajador” u otras que normalmente no implican grandes volúmenes de transacciones.

Además de los cárteles de la droga y el sector inmobiliario, la FinCEN apunta que las estas redes de lavado de dinero también están involucradas en el tráfico de personas y en el fraude tareas de cuidados y apuestas, por ejemplo se encontró su presencia en 83 centros asilos, todos con domicilios en Nueva York.

“Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas (…) lavan ganancias para cárteles de la droga con sede en México y están involucradas en otras importantes redes clandestinas de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo”, acusó la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

Podría interesarte: Mexicanos, tercer lugar en compra de viviendas en EU