Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasInternacional

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo
La Jornada

Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y aire de sus fuerzas nucleares, horas después de que se supo en la capital rusa que su colega de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender la cumbre de Budapest debido a que no quiere “perder el tiempo en una reunión inútil”, en alusión a que el Kremlin se mantiene inflexible respecto a sus demandas para negociar con Ucrania y rechaza el alto el fuego en la actual línea del frente de combates que promueve el republicano.

“Hoy (miércoles) tenemos ejercicios rutinarios, insisto, rutinarios sobre el uso de las fuerzas nucleares”, manifestó Putin en una breve intervención grabada, distribuida por la oficina de prensa de la presidencia rusa, al ordenar por videoconferencia el comienzo de las maniobras al ministro de Defensa, Andrei Belousov, y al jefe del Estado Mayor del ejército, Valeri Guerasimov, quienes se encontraban en el Centro Nacional de Coordinación de la Defensa de Rusia, desde donde se efectuaron los lanzamientos.

Tras decir que “se cumplieron todos los objetivos”, Guerasimov destacó que el propósito de estos ejercicios —los anteriores tuvieron lugar hace dos años— era “ensayar el procedimiento para autorizar el uso del armamento nuclear”, que requiere que el Presidente, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor aprieten simultáneamente el llamado “botón nuclear” que activa los componentes del respectivo arsenal.

En esta ocasión, según Guerasimov, se lanzó un misil intercontinental Yars, que tiene un alcance de hasta 12 mil kilómetros, desde el cosmódromo de Plesetsk, ubicado 800 kilómetros al norte de Moscú, hasta el polígono de Kura, en la península de Kamchatka, situado a 6 mil kilómetros de distancia.

También participaron el submarino nuclear Briansk, que disparó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, así como bombarderos estratégicos Tu-95C, que lanzaron misiles de crucero.

No habrá cumbre pronto

Mientras la Casa Blanca precisó en Washington que una cumbre entre Trump y Putin no se va a llevar a cabo en “el futuro inmediato”, el Kremlin dio a entender que solo se pospuso y no se canceló definitivamente, ya que un encuentro de ese tipo requiere “tiempo y una preparación exhaustiva”.

El vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, reviró que “nadie quiere perder el tiempo. Ni el presidente Trump ni el presidente Putin, que son mandatarios acostumbrados a trabajar de manera efectiva y con grandes resultados, aunque la eficacia siempre requiere tiempo”.

A juicio de Peskov, hay en este momento “una pausa” en la búsqueda de un arreglo político en Ucrania, que necesita “la implicación al más alto nivel”, pero una reunión de los líderes ruso y estadunidense “debe ser bien preparada”.

Reconoció que “por ahora no hay ninguna noticia” sobre el sitio de una posible cumbre ni la fecha en que podría celebrarse.

Intercambio de golpes

En lo que se ha vuelto realidad cotidiana, Rusia atacó la madrugada de este miércoles la capital de Ucrania, Kiev, y al menos cinco regiones del vecino país eslavo con 28 misiles, de ellos 11 balísticos y cuatro hipersónicos, así como 405 drones.

El ministerio de Defensa de Rusia sostiene que no dañó instalaciones civiles, mientras las autoridades de la ciudad de Járkov aseguran que un dron ruso impactó en una guardería.

Por su parte, Ucrania continuó lanzando drones contra refinerías en distintos lugares del territorio ruso, dejando ya fuera de circulación cerca de 20 por ciento de su capacidad de producción de gasolina y otros derivados.

Este miércoles afectó instalaciones en Daguestán y Mordovia, y reivindicó un ataque el martes con misiles de crucero franco-británicos Storm Shadows contra una planta química en Briansk, que fabricaba explosivos y combustible para los misiles que utiliza Rusia en Ucrania.

Temas

Más noticias

Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...
Internacional

Capturan en Cuba a chino señalado como capo del fentanilo; sería extraditado a México

La Jornada -
Afp y la redacción México. Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aunque la mona se vista de seda…

Jaime Ornelas Delgado -
El sábado 18 de este mes el PAN, el partido de la derecha que ya desgobernó al país, durante dos sexenios, intentó lavarse la cara...

Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por los casos en su contra

La Jornada -
The Independent El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales sobre...

Reporta Ebrard avance de 90% en negociación de aranceles con EU

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. Antes el inminente cumplimiento del plazo de 90 días impuesto por la administración del presidente Donald Trump para la imposición de...

Más noticias

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Capturan en Cuba a chino señalado como capo del fentanilo; sería extraditado a México

La Jornada -
Afp y la redacción México. Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y...

Medibles y significativos, los resultados de estrategia de Sheinbaum para pacificar al país: Harfuch

La Jornada -
Andrea Becerril y Néstor Jiménez El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que los resultados de la estrategia...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025