Prórroga Trump por 90 días la tregua arancelaria con China

Washington. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga la tregua arancelaria con China por otros 90 días, dijo un funcionario de la Casa Blanca el lunes, a pocas horas de que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos vuelvan a tasas de tres dígitos.

La orden siguió a una respuesta sin compromiso de Trump a los periodistas sobre si ampliaría las tasas arancelarias más bajas un día después de que instara a Pekín a cuadruplicar sus compras de soya estadounidense.

Una tregua arancelaria entre Pekín y Washington expiraba el martes. La orden impide que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos se disparen hasta 145 por ciento, mientras que los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses iban a alcanzar 125 por ciento, tasas que habrían dado lugar a un virtual embargo comercial.

“Veremos qué pasa”, dijo Trump en rueda de prensa, cuando se le preguntó cómo pensaba ampliar el plazo. “Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena con el presidente Xi (Jinping) y conmigo”.

En mayo, Pekín y Washington mantuvieron negociaciones comerciales y económicas de alto nivel en la ciudad suiza de Ginebra y acordaron reducir sus aranceles en 115 por ciento por un plazo de 90 días.

Como resultado, Washington bajó de 145 por ciento a 30 por ciento sus aranceles a los productos chinos, mientras que Pekín redujo los suyos para las mercancías estadounidenses de 125 por ciento al 10 por ciento.

El intercambio comercial entre Estados Unidos y China se contrajo 10.4 por ciento entre enero y junio de 2025 respecto al primer semestre del año anterior, situándose en los 289 mil 361 millones de dólares, según la Administración General de Aduanas de la nación asiática.

En 2024, el intercambio comercial entre las dos economías más grandes del planeta se incrementó 3.7 por ciento frente al año anterior y totalizó los 688 mil 280 millones de dólares.