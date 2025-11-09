PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de Gaza viven en una atmósfera pútrida plagada de riesgos ambientales y para la salud, denunció la oficina en el enclave del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Estamos hablando de 2 millones de toneladas de residuos en toda Gaza”, indicó Alessandro Mrakic, jefe de la oficina del PNUD en el enclave palestino, informó Al Jazeera; los riesgos para el medio ambiente, para el acuífero del que procede gran parte del agua del enclave palestino y para la salud de la población son “inmensos”, agregó.

Basura en descomposición, charcos llenos de aguas residuales, residuos peligrosos procedentes de los emplazamientos de las bombas y el humo nocivo de la quema de telas y plásticos, crearon un entorno fétido para los habitantes gazatíes.

Mahmoud Abu Reida, habitante de Jan Yunis, expuso: “no huelo aire fresco. Siento un olor nauseabundo en mi tienda (de campaña). No puedo dormir. Mis hijos se despiertan por la mañana tosiendo”.

Sami Abu Taha, dermatólogo del hospital de campaña kuwaití en Jan Yunis, reportó que “las enfermedades de la piel se han extendido mucho debido al hacinamiento en las tiendas y a que se encuentran junto a vertederos de basura”, y lamentó la falta de medicamentos para tratar estos padecimientos.

Gran parte de la infraestructura de aguas residuales y alcantarillado de Gaza quedó gravemente dañada por los bombardeos y las operaciones terrestres de Tel Aviv, lo que obliga a la población a utilizar letrinas abiertas, las cuales se inundan cuando llueve.

Naciones Unidas elabora planes para abordar el problema de los residuos, entre ellos plantas de procesamiento que puedan generar electricidad a partir de los residuos, dijo Mrakic.

“Es necesaria una actuación inmediata, principalmente mediante el acceso de maquinaria y equipos que nos permitan realizar adecuadamente el trabajo sobre el terreno”, agregó.

Dispersan con violencia protesta en Cisjordania

En Cisjordania reocupada la Media Luna Roja Palestina informó que al menos 15 personas resultaron heridas, la mayoría por inhalación de gases lacrimógenos y al menos uno por arma de fuego, durante una operación israelí para dispersar una protesta contra la construcción de un asentamiento ilegal de colonos.

La marcha, organizada por la comisión de resistencia al muro y al asentamiento, en cooperación con las autoridades locales, se realizó contra del plan de Israel para apoderarse de 3.5 hectáreas de tierra de la población palestina de Kafr Qadum, al este de Qalqilia, en el norte cisjordano.

El plan implica la confiscación de tierras en la cuenca número 10 en el área conocida como Uadi Burin, al norte de la población, para establecer 58 nuevas unidades del bloque de asentamientos de Kedumim, en un momento en el que las fuerzas y los colonos israelíes llevaron a cabo más de 38 mil ataques en la Cisjordania reocupada desde el 7 de octubre de 2023, según el organismo palestino.

Por otra parte, el activista local Osama Majamra denunció que “colonos israelíes dañaron más de 15 olivos centenarios” en las colinas al sur de Hebrón. Insistió en que los árboles tenían siglos de antigüedad.

Arrestan a fiscal que denunció abusos de militares

Un tribunal de Tel Aviv dictó 10 días de arresto domiciliario a la ex fiscal militar israelí Yifat Tomer Yerushalmi, imputada por filtrar un video que exhibe abusos sexuales cometidos por militares del país contra un preso palestino.

Las imágenes, difundidas en agosto de 2024 por un canal de noticias israelí, muestran a reservistas de la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel, que apartan a un detenido palestino antes de rodearlo con escudos antidisturbios para impedir la visibilidad mientras recibe una paliza y es empalado posteriormente.

El preso, que necesitó de intervención médica por heridas graves, fue liberado y enviado a Gaza en octubre como parte de un intercambio durante el primer alto el fuego de la guerra.