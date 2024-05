Va de nuevo la derecha española contra AMLO

El diputado Gerardo Pisarello, de la coalición de izquierdas Sumar y quien es además secretario del Congreso de los Diputados, denunció el último intento desesperado de las derechas españolas por influir en las elecciones mexicanas del próximo 2 de junio con insidias y falsedades, apoyadas por plataformas y lobbies de intoxicación internacionales como Red Atlas América, BlackRock o Usaid.

En un discurso en la Comisión de Exterior del Congreso de los Diputados, el parlamentario español de origen argentino elogió la labor del Presidente de México: “Hoy asistimos al último intento desesperado de las derechas españolas por influir en las elecciones mexicanas con insidias y falsedades contra el presidente López Obrador. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, porque no perdonan que López Obrador haya puesto por encima los intereses de su pueblo al de los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos, que tienen detrás fondos de inversión como BlackRock o lobbies como la Red Atlas América”.

Pisarello denunció a estas agrupaciones de formar parte de una red, como han demostrado muchos periodistas y comunicadores, que recibe ingentes cantidades (de dinero) de Atlas Network, de Usaid y de varios grupos de presión de Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de troles, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han conseguido.

El diputado español explicó el fracaso de esas campañas de intoxicación debido a que el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70 por ciento entre los sectores populares y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantos republicanos catalanes, vascos y españoles acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito ni por Aznar (el ex presidente del gobierno español) ni por Díaz Ayuso (la actual presidenta autonómica de la Comunidad de Madrid) ni por rey alguno. No toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional que blinda el derecho a la vivienda, que blinda el derecho al agua, que ponga fin a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del Poder Judicial.

Sheinbaum, primera presidenta

Además, el diputado Pisarello de Sumar advirtió que, sobre todo, lo que no soportan las derechas es que México vaya a tener su primera presidenta mujer; una científica humanista como Claudia Sheinbaum. Y no soportan tampoco que la Ciudad de México vaya a estar gobernada por otra mujer, salida de los movimientos populares, como Clara Brugada. Y por eso enfangan. Por eso mienten en nombre de una libertad de información que conculcan cada día, también aquí. Pero les digo una cosa: no van a salirse con la suya, señores de la derecha, porque tendrán delante un pueblo, el de México, que hace un tiempo ha decidido liberarse de la maldición de la Malinche, como cantaban Amparo Ochoa y Gabino Palomares, y a no cambiar oro por cuentas de vidrio, ni a entregar su riqueza por espejos con brillo. ¡Que así sea!