Pide Trump apoyo a base militar cerca de Chicago para operaciones migratorias

La Jornada

Chicago. El gobierno del presidente Donald Trump solicitó apoyo a una base militar en las afueras de Chicago para realizar operaciones de inmigración, informó la base este jueves, dando indicios de cómo podría ser una operación ampliada de las fuerzas del orden en la tercera ciudad más grande del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pidió a la Estación Naval Great Lakes “apoyo limitado en forma de instalaciones, infraestructura y otras necesidades logísticas para colaborar en las operaciones del DHS”, afirmó Matt Mogle, portavoz de la base, situada a 56 kilómetros al norte de Chicago.

La solicitud se produce semanas después de que el gobierno republicano desplegara tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., para hacer frente al crimen, la inmigración ilegal y el problema de las personas sin hogar, y dos meses después de enviar tropas a Los Ángeles.

Los detalles sobre los planes del gobierno para Chicago siguen siendo escasos.

Mogle aseguró que no se han tomado decisiones sobre la solicitud, y que la base no ha recibido una petición oficial para apoyar un despliegue de la Guardia Nacional. El Chicago Sun-Times fue el primer medio en informar sobre la solicitud a la base naval.

El alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, respondieron diciendo que el índice de criminalidad ha disminuido en Chicago y que la ciudad no quiere ni necesita la ayuda militar y que planean presentar una demanda.

