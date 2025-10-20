Lunes, octubre 20, 2025
NoticiasInternacional

Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del ‘narco’, revira el colombiano

Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del 'narco', revira el colombiano
Petro es líder de la droga: Trump; soy enemigo del 'narco', revira el colombiano. Foto AP
La Jornada

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser “líder del narcotráfico”, y advirtió que su gobierno cesará “los pagos y subsidios a gran escala” a la nación sudamericana.

Al referirse a “grandes y pequeños campos de producción masiva de drogas”, en Colombia, el mandatario estadounidense aseveró que Petro “debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”.

El magnate afirmó en sus redes sociales, sin presentar pruebas, que el jefe del Ejecutivo de Colombia está “alentando fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos” en toda Colombia, –que el republicano inicialmente escribió como “Columbia” antes de eliminar su publicación y remplazarla con el nombre correcto del país–.

“Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos, que no son más que un robo a largo plazo.”

Te puede interesar: Trump declara “combatientes ilegales” a cárteles de la droga en el Caribe

Agregó: “es un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”.

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán”, afirmó el jefe de la Casa Blanca con letras mayúsculas, sin dar detalles.

Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Washington, de acuerdo con datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, último año del que se dispone de información completa.

Horas después, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que Washington perpetró otro ataque contra una embarcación sobre las aguas internacionales del Caribe que, afirmó sin evidencia, estaba asociado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos”; tres hombres a bordo murieron en el ataque llevado a cabo el viernes pasado, comentó.

En el anuncio, compartido en sus redes sociales, el secretario adjuntó un breve video en el que mostró un bote en llamas tras una explosión. El Departamento de Estado designó en 1997 al ELN organización terrorista extranjera.

“Estos cárteles son ‘Al Qaeda’ del hemisferio occidental, usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestra gente”, apuntó.

Tras esta ofensiva del viernes, Washington ha realizado en total siete ataques en el mar Caribe, que han dado muerte al menos a 30 presuntos narcoterroristas.

Leer más: EU repatriará a dos sobrevivientes de ataque en el Caribe: Trump

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...
Nacional

A diez días de intensas lluvias, 109 localidades en tres estados permanecen incomunicadas: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. A diez días de que las intensas lluvias provocaron severas inundaciones en cinco entidades del país, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...

Protestan 7 millones en calles de todo EU contra Donald Trump

La Jornada -
Washington. Millones de personas se congregaron de costa a costa de Estados Unidos para participar en las más de 2 mil 600 movilizaciones organizadas...

“No a los reyes”: millones toman las calles en 50 estados de EU contra Trump

La Jornada -
Washington. Enormes multitudes tomaron este sábado las calles a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos en manifestaciones en contra de Donald...

Más noticias

Israel asesinó a 97 e hirió a 230 en Gaza durante esta ‘tregua’

La Jornada -
Gaza. Israel rompió ayer el alto el fuego con una nueva oleada de bombardeos contra la franja de Gaza, la cual dejó al menos...

A diez días de intensas lluvias, 109 localidades en tres estados permanecen incomunicadas: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. A diez días de que las intensas lluvias provocaron severas inundaciones en cinco entidades del país, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones...

Apoyo inicial de 10 mil mdp para cien mil familias damnificadas por lluvias: Sheinbaum

La Jornada -
Con una proyección de que habrá finalmente cien mil familias damnificadas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habrá un apoyo inicial de diez mil...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025