Petro confirma reunión con McNamara por crisis diplomática con EU: “No voy a conceder, voy a exigir”

El presidente Gustavo Petro se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en medio de la nueva escalada de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, informó el medio local, El Reporte Coronell.

“Ahora, creo, tengo una reunión con el señor que mandaron. No es un embajador, es encargado de Negocios”, expresó el mandatario colombiano.

Petro también manifestó que la perspectiva de este encuentro “ya es un mensaje de la importancia que tenía Colombia en la mente del presidente Donald Trump, que hay que analizar bien”. Además, Petro señaló que ese encuentro “trae razones oficiales”.

En la reunión, dijo, que “yo no voy a conceder, voy a exigir”, y contó que tratarán temas importantes como la imposición de nuevos aranceles para las exportaciones y el futuro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.