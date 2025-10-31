Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasInternacional

Pentágono autoriza suministro a Ucrania de misiles Tomahawk; decisión final será de Trump

El Pentágono dio luz verde para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance, dejando la decisión en manos de Donald Trump.
Instalaciones del Pentágono. Foto Ap
La Jornada

Washington. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no afectaría negativamente a las reservas estadounidenses, dejando la decisión política final en manos del presidente Donald Trump, según tres funcionarios estadounidenses y europeos familiarizados con el asunto, reportó el medio CNN.

Trump aseguró a principios de este mes, durante un almuerzo de trabajo con el presidente ucraniano Volodymir Zelensky en la Casa Blanca, que prefería no proporcionar los misiles a Ucrania porque “no queremos regalar cosas que necesitamos para proteger a nuestro país”.

El Estado Mayor Conjunto informó a la Casa Blanca de su evaluación a principios de este mes, justo antes de que Trump se reuniera con su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, quien ha estado presionando para que los misiles ataquen con mayor eficacia las instalaciones petrolíferas y energéticas en el interior de Rusia.

Los misiles Tomahawk tienen un alcance de aproximadamente mil 600 kilómetros. La evaluación infundió optimismo a los aliados europeos de Estados Unidos, quienes creen que ahora Washington tiene menos excusas para no suministrar los misiles, según indicaron dos funcionarios europeos.

Trump también afirmó, pocos días antes de reunirse con Zelensky, que Estados Unidos cuenta con “muchos misiles Tomahawk” que podría entregar a Ucrania, añadió el medio.

Temas

Más noticias

Nacional

Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que...
Internacional

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...

Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada -
Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo...

Asamblea de la ONU condena de nuevo el bloqueo de EU contra Cuba

La Jornada -
Nueva York. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) votó de forma abrumadora para condenar el bloqueo económico impuesto por Estados...

Más noticias

Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que...

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...

Sheinbaum saluda el reconocimiento de España por los agravios en la Conquista

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que por primera vez una autoridad del gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025