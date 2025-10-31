Pentágono autoriza suministro a Ucrania de misiles Tomahawk; decisión final será de Trump

Washington. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no afectaría negativamente a las reservas estadounidenses, dejando la decisión política final en manos del presidente Donald Trump, según tres funcionarios estadounidenses y europeos familiarizados con el asunto, reportó el medio CNN.

Trump aseguró a principios de este mes, durante un almuerzo de trabajo con el presidente ucraniano Volodymir Zelensky en la Casa Blanca, que prefería no proporcionar los misiles a Ucrania porque “no queremos regalar cosas que necesitamos para proteger a nuestro país”.

El Estado Mayor Conjunto informó a la Casa Blanca de su evaluación a principios de este mes, justo antes de que Trump se reuniera con su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky, quien ha estado presionando para que los misiles ataquen con mayor eficacia las instalaciones petrolíferas y energéticas en el interior de Rusia.

Los misiles Tomahawk tienen un alcance de aproximadamente mil 600 kilómetros. La evaluación infundió optimismo a los aliados europeos de Estados Unidos, quienes creen que ahora Washington tiene menos excusas para no suministrar los misiles, según indicaron dos funcionarios europeos.

Trump también afirmó, pocos días antes de reunirse con Zelensky, que Estados Unidos cuenta con “muchos misiles Tomahawk” que podría entregar a Ucrania, añadió el medio.