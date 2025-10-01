Miércoles, octubre 1, 2025
Ordena Israel a palestinos evacuar Gaza, es su “última oportunidad”

Ordena Israel a palestinos evacuar Gaza, es su “última oportunidad”
Palestinos desplazados caminan por la zona centro de la franja de Gaza mientras se observa humo generado por ataques israelíes, el 1° de octubre de 2025. Foto Ap
La Jornada

Deir Al Balah. El ministro de Defensa de Israel ordenó este miércoles a todos los palestinos restantes que salgan de ciudad de Gaza, asegurando que era su “última oportunidad” y que cualquiera que se quede será considerado un partidario militante y enfrentaría “toda la fuerza” de la más reciente ofensiva israelí.

“Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que deseen hacerlo se trasladen al sur y dejen a los terroristas de Hamas aislados en Ciudad de Gaza”, escribió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la red social X. “Aquellos que permanezcan en Gaza serán (considerados) terroristas y partidarios del terrorismo”.

Al menos 65 palestinos murieron en distintos puntos del territorio, según informó el medio Al Jazeera, mientras Hamas evaluaba una nueva propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual tiene como objetivo poner fin a la guerra y devolver a los rehenes restantes que fueron capturados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto.

Tras ser interceptadas, mexicanas a bordo de Flotilla rumbo a Gaza piden ayuda a Sheinbaum

La Jornada -
 La delegación en México de la Global Sumud Flotilla (GSF) difundió sendos vides de las connacionales Arlin Medrano y Sol González —quienes viajan a...
Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...

Ofensiva israelí se recrudece: ataque aéreo deja 16 palestinos muertos

La Jornada -
Reuters El Cairo y Jerusalén. Israel destruyó una veintena de edificios en la ciudad de Gaza, con saldo de al menos 16 palestinos muertos, informaron...

EU revoca visas a funcionarios palestinos previo a Asamblea de la ONU

La Jornada -
Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina antes de la...

ONU: Israel convirtió en Gaza el “nunca más” en “otra vez”

La Jornada -
Jerusalén. “Hambruna es la última calamidad que golpea a la gente de Gaza. El infierno en todas las formas”, aseveró la Agencia de Naciones...

