Martes, septiembre 16, 2025
Las tropas israelíes avanzan hacia el centro de la ciudad de Gaza

Un convoy de tanques israelíes se despliega en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 16 de septiembre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Gaza. El ejército israelí lanzó este martes una gran ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de visita en la región, respaldó su objetivo de erradicar a Hamas.

La ofensiva israelí fue ampliamente condenada y el jefe de derechos humanos de la Organización de Derechos Humanos, Volker Türk, exigió el fin de la “carnicería”.

Para Hamas, se trata de un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática contra la población en la franja de Gaza y pidió una respuesta internacional “a la altura de la escala de estas matanzas”.

Desde hace un mes, Israel ha intensificado sus ataques sobre la principal urbe del enclave, que presenta como uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino Hamas.

“La ofensiva principal en la ciudad de Gaza comenzó la pasada noche” y “sabemos que hay miles de terroristas de Hamas”, entre 2 mil y 3 mil, indicó un responsable militar.

“Estamos avanzando hacia el centro” de la localidad, añadió. En esa zona, siguen viviendo cientos de miles de personas.

Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó “en llamas” tras los ataques. “No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, afirmó.

Testigos informaron a AFP de “un bombardeo intenso e implacable sobre la ciudad de Gaza”, gran parte de la cual ya está en ruinas tras casi dos años de guerra desde el letal ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la contienda.

“Hay muchas personas atrapadas bajo los escombros y podemos oír sus gritos”, dijo Ahmed Ghazal, un residente de 25 años.

En el barrio al Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza, solo quedan escombros de un edificio residencial alcanzado por los bombardeos nocturnos.

“Había unas 50 personas dentro, entre ellas mujeres y niños. No sé por qué lo bombardearon”, señaló Abu Abd Zaqut, cuyo tío vivía allí junto a su familia.

“¿Por qué matar a niños que dormían tranquilamente? Sacamos a los niños en pedazos”, agregó.

El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, cifró en 36 los muertos en el enclave este martes, principalmente en la ciudad de Gaza, aunque advirtió que el número “sigue aumentando”. El ejército israelí también atacó la sureña ciudad de Jan Yunis, agregó.

A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, AFP no puede verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

Nacional

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...
Internacional

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

Relacionadas

Países árabes e islámicos piden suspender participación de Israel en la ONU

La Jornada -
Sputnik Moscú. Los líderes de la Liga Árabe (LA) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) hacen un llamado a coordinar esfuerzos con el objetivo de...

Ofensiva israelí se recrudece: ataque aéreo deja 16 palestinos muertos

La Jornada -
Reuters El Cairo y Jerusalén. Israel destruyó una veintena de edificios en la ciudad de Gaza, con saldo de al menos 16 palestinos muertos, informaron...

Acusa Maduro a EU de fraguar una “agresión militar” contra Venezuela

La Jornada -
Ángel González, especial para 'La Jornada' Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes ante periodistas nacionales e internacionales que los canales de...

